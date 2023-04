Squash: interactúa con la enseñanza del deporte

Cabe destacar que el squash es un deporte en el que se golpea con raqueta una bola de goma contra una pared. Se practica en interior con dos jugadores y una pelota de goma que puede tener distintos grados de velocidad o rebote de acuerdo al color de la pelota. Y en Paraná el club Estudiantes cuenta con dos canchas y varios adeptos.

Facundo es profesor de Educación Física, tiene 31 años y desde hace años practica el deporte en la entidad de gran manera y desde hace unos meses presentó un proyecto de integración para dar clases a los más pequeños. Fue aceptado y desde ese momento interactúa con los alumnos sin ningún problema.

Este grupo de trabajo realizará un torneo en la ciudad de Paraná y luego un viaje a Salta con chicos para jugar un Nacional formativo.

Se trata de un profe con discapacidad auditiva y empezó a dar clases en una escuela de squash. Y es un claro mensaje de superación.

Facundo dio una nota a Ovación y dijo: “Empecé a dar clases en 2022 acá en el club. Fue la primera vez que yo daba clases en una escuelita. Me preguntaron si yo tenía título de profesor de educación. Pero bueno, la duda se planteó, que cómo iba a ser el tema de la comunicación. En ese momento acordamos que deberíamos organizar y acordar la presencia de un intérprete, porque es muy importante la comunicación con los niños”.

Luego agregó: “Al principio estaba el intérprete que me traducía desde la lengua de señas al hablado. Y bueno, la primera vez fue muy difícil. En un primer momento fue un trabajo arduo, pero bueno, de a poquito nos fuimos acostumbrando, fui adquiriendo esa costumbre de trabajar en equipo con un intérprete y de a poco cada vez hubo más chicos, cada vez más alumnos, hasta llegar a la cantidad de 11 alumnos jugando squash”.

En cuanto a lo que se viene el profe dejó en claro: “El sábado 6 de mayo va a haber un torneo del club y vamos a estar jugando. Es muy importante el juego para poder aprender. Y la competencia es una demostración de que, sí, uno gana y el otro pierde, pero también es una etapa de aprendizaje porque los chicos van adquiriendo también una transformación en ese aprendizaje y en el futuro puedan viajar a distintos torneos nacionales”.

“También vamos a tener ahora un viaje a la provincia de Salta en junio. Ahí vamos para un torneo nacional. Tuvimos que tener una charla con los padres de los niños. Estoy muy contento de que este viaje se pueda cumplir, porque sería mi primera vez, sería mi primera experiencia como entrenador. Y bueno, quiero mostrarle a la gente lo que está pasando acá en la Escuelita de squash, porque es algo lindo también. Hay un montón de práctica en diferentes provincias también, por ejemplo en Chaco, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, también hay chicos en Mendoza, hay chicos en diferentes provincias, y bueno, nos vamos a reunir todos allá en el torneo de Salta, que va a ser re importante y es algo que emociona y que nos entusiasma un montón porque es un momento en el cual, como grupo, ellos comparten también esa experiencia”, aseveró.

En cuanto a su comienzo en el deporte dijo: “Empecé a los 6 años. Lo que pasa es que era complicada la comunicación en esos años, no había mucha gente que supiera lengua de señas en aquel entonces. Bueno, fui a distintos lugares. En un primer momento practicaba básquet. Y bueno, después conocí el squash y entré en este club. La primera vez fue muy difícil la comunicación, fue muy difícil. Me acompañaba mi mamá y por ahí nos ayudaba. Pero faltaba aprender lengua de señas. Fue de a poquito y empezamos a competir acá en la ciudad de Paraná jugando partidos”.

“Me dieron un certificado felicitándome porque yo era el primer jugador sordo, no había otro inscripto dentro de este contexto. Fue un trabajo de práctica y de asistir a diferentes lugares, de experiencias. En 2010 en Argentina hubo una Selección y yo estuve en ese grupo y viajamos a un torneo en Brasil, esa experiencia a mí me gratificó. No es que perdimos y estábamos mal. No, no, en realidad porque teníamos contacto con otras personas. Era enriquecerse de la vida de cada compañero”, completó el flamante orientador del deporte que se desarrolla en las dos canchas del Club Atlético Estudiantes.

El deporte para personas con discapacidad auditiva no necesita mayor adaptación en lo que se refiere a la aptitud física, pero sí a su condición de discapacidad auditiva. Esta adaptación sólo se define como ayuda visual a las indicaciones de los entrenadores, monitores, jueces, árbitros en plena competición o clase. Se trata de adaptar las técnicas de desarrollo de las normas aplicadas al deporte en acción.

El deporte para sordos no está incluido dentro del movimiento paralímpico internacional. El evento de mayor importancia son los Juegos Sordolímpicos organizados por el Comité Internacional de Deportes para Sordos que se celebran cada cuatro años, justamente un año después de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El Comité Olímpico Internacional (COI) cuenta con diferentes modalidades deportivas en las que pueden participar personas con discapacidad auditiva como el atletismo, el ajedrez, el balonmano, el billar, el baloncesto, el fútbol, el voleibol, el tenis, el tenis de mesa.

Las prácticas de squash en Estudiantes son los lunes, miércoles y viernes en las dos canchas que cuentan en la sede central de la entidad. Los chicos que forman parte de las clases de Facundo Astrada son los siguientes: Ramiro Ballesteros; Rodrigo Bolaños; Blaz Gietz, Fausto Martínez; Julia Gamarci; Feliciano Solar; Santiago Brugo; Nino Zamboni Argüello; Greco Zamboni Argüello y Fermín Etchevers Anderson.

facundo astrada chicos.jpg.jpeg Prensa CAE.

Estos chicos están a las órdenes de Astrada y entienden cada una de la indicaciones de su profesor. Vienen creciendo en el deporte y en unos días podrán demostrar lo que vienen practicando todo este tiempo con un su nuevo profesor.