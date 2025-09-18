Se reprogramó la Maratón por Gisela López

Debido a las lluvias pronosticadas para este fin semana, se postergó la 5ta edición de la Maratón por Gisela López en Santa Elena.

Para participar de la 5ta Edición de la Maratón por Gisela López sólo se solicita un alimento no perecedero.

Desde la Asociación Civil Gisela López, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, comunicaron que la 5ta edición de la Maratón por Gisela López , que estaba programada para este sábado en la localidad de Santa Elena, fue reprogramada por el pronóstico de lluvias en la región pronosticado para este fin de semana.

"A raíz de las inclemencias meteorológicas nos obliga a esperar unos días para desarrollar esta actividad", informaron. Finalmente, el evento se realizará el sábado 27, en la localidad del departamento La Paz.

Los corredores saldrán desde la Costanera de Santa Elena y para participar sólo se solicita un alimento no perecedero, el cual estará destinado al banco de provisiones del comedor de la Asociación Civil Gisela López. La premiación será para las categorías mujeres y varones del primero al quinto puesto.

Con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y el apoyo de la Secretaria de Deportes de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Santa Elena, el evento fue declarado de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos.

¿Quién fue Gisela López?

gisela lópez.jpg Ni una menos. Gisela tenía 19 años, cuidaba a niños de su barrio y quería ir a estudiar Turismo a Paraná.

Gisela era de Santa Elena. Estudiaba en la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 5 Padre Fidel Alberto Olivera. Le gustaba dibujar y escuchar música. Quería ser guía de turismo. Fue víctima de femicidio. El viernes 22 de abril de 2016, Gisela López fue vista por última vez por su hermano Gabriel, caminando hacia su casa después de salir de la escuela nocturna.

La joven, de 19 años, iba caminando por inmediaciones del denominado barrio 120 viviendas, cerca del ingreso a la ciudad y desapareció. La encontraron asesinada y abusada sexualmente, 18 días después. En todo ese tiempo nunca la pudieron hallar los policías destinados a su búsqueda, ni los perros adiestrados. La encontró un joven de 14 años que iba en su caballo. Hubo detenidos, juzgados y liberados luego. Y el caso aún permanece impune.