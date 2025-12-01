Uno Entre Rios | Ovación | San Guillermo

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

En el tercer partido de la serie final, San Guillermo derrotó por penales 1 a 0 a Rowing, luego de empatar 3 a 3 en el partido.

1 de diciembre 2025 · 20:52hs
Ahora San Guillermo y Rowing deberán disputar la final anual.

Ahora San Guillermo y Rowing deberán disputar la final anual.

El trofeo del Torneo Clausura de la categoría Senior Femenina que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) viajó hasta Santa Fe. San Guillermo se consagró campeón tras imponerse en una reñida y vibrante final sobre el Paraná Rowing Club.

El tercer encuentro de la serie se desarrolló en la pista del Atlético Neuquen Club. En la zona sur de la ciudad el partido finalizó empatado 3 a 3, y en la definición por penales San Guillermo festejó al imponerse por 1 a 0.

La sede de Banfield fue allanada debido a la investigación de Sur Finanzas.

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Urquiza de Santa Elena ganó los 20 partidos que disputó en la Liga Provincial.

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Ángeles Seibel en dos oportunidades y Lucía Montura marcaron los tantos del conjunto ganador; mientras que Martina Del Estal en dos ocasiones y Alejandrina Zunino convirtieron para el elenco Remero, que debió conformarse con la medalla de plata.

Vale recordar que el primer partido había finalizado con victoria por 5 a 1 para Rowing; mientras que el segundo fue para San Guillermo por 1 a 0 para forzar al tercer duelo.

Rowing y San Guillermo jugarán otra final

De todos modos el elenco de la Costanera Baja de Paraná tendrá rápido la oportunidad de tomarse revancha ya que, como había sido el campeón del Apertura, deberá disputar la final anual ante San Guillermo. Aún no está confirmada la fecha para este encuentro.

Se acerca el cierre de la temporada 2025 y las definiciones de los campeonatos se están disputando ante un marco de público más que interesante, lo cual denota del crecimiento de la disciplina.

San Guillermo Torneo Clausura Rowing Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines
Noticias relacionadas
Gimnasia festejó de visitante y ahora va con su clásico rival.

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

Capibaras XV debutará ante el campeón

Neuquén se clasificó en un partido infartante y sueña con dar pelea en el Torneo Regional Amateur.

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

José García, Mariela Santini y Emiliano Zapata son las principales autoridades de la Federación Entrerriana de Box en el período 2025-2029.

La Federación Entrerriana de Box tiene nuevo presidente

Ver comentarios

Lo último

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Ultimo Momento
Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Liga Provincial: una semifinal quedó cerca de definirse y la otra está igualada

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Policiales
Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Ovación
Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

Están los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur

La provincia
Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa usarán trajes de última generación

Dejanos tu comentario