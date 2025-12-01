San Guillermo fue el campeón del Torneo Clausura

En el tercer partido de la serie final, San Guillermo derrotó por penales 1 a 0 a Rowing, luego de empatar 3 a 3 en el partido.

El trofeo del Torneo Clausura de la categoría Senior Femenina que organiza la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) viajó hasta Santa Fe. San Guillermo se consagró campeón tras imponerse en una reñida y vibrante final sobre el Paraná Rowing Club.

El tercer encuentro de la serie se desarrolló en la pista del Atlético Neuquen Club. En la zona sur de la ciudad el partido finalizó empatado 3 a 3, y en la definición por penales San Guillermo festejó al imponerse por 1 a 0.

Ángeles Seibel en dos oportunidades y Lucía Montura marcaron los tantos del conjunto ganador; mientras que Martina Del Estal en dos ocasiones y Alejandrina Zunino convirtieron para el elenco Remero, que debió conformarse con la medalla de plata.

Vale recordar que el primer partido había finalizado con victoria por 5 a 1 para Rowing; mientras que el segundo fue para San Guillermo por 1 a 0 para forzar al tercer duelo.

De todos modos el elenco de la Costanera Baja de Paraná tendrá rápido la oportunidad de tomarse revancha ya que, como había sido el campeón del Apertura, deberá disputar la final anual ante San Guillermo. Aún no está confirmada la fecha para este encuentro.

Se acerca el cierre de la temporada 2025 y las definiciones de los campeonatos se están disputando ante un marco de público más que interesante, lo cual denota del crecimiento de la disciplina.