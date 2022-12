Sampaoli protagonizó un tenso cruce con un periodista

“Si me permite una más...”, le planteó el periodista Tito González después de hacerla una primera consulta vinculada con la exigencia que tendrá el duelo del viernes ante Celta en Vigo. “¿Por qué le permitiría una más?”, lo cruzó el DT argentino, dejando en claro el mal clima. “Si me la permite..”, le explicó el cronista con una sonrisa. “Ah, está bien... Usted necesita un título, yo se lo voy a dar después”, le advirtió. “¿Sí? Vale...”, respondió con dudas el hombre de Deportes Cuatro.

“Hay una junta muy importante para el Sevilla en la que pueden seguir los dirigentes actuales o cambiar. ¿A usted eso le preocupar? ¿Se interesa por este asunto o lo ve de lejos?”, le dejó su pregunta González.

“No, sinceramente me preocupa lo que me ocupa hoy o me ocupa lo que me preocupa que es el rendimiento del equipo. Me preocupa el club como le preocupa al hincha. Los políticos, las promesas, las discusiones en este momento hacen que el club quede en un lugar de deshecho que sí me incomoda. El club es lo más importante. Creo que deberíamos tratar de salir del lugar incómodo en el que estamos con cierta unidad vinculada al sentimiento popular por una camiseta o un escudo. No está pasando eso. Está desviando la atención en un momento muy difícil deportivo en el club, que también termina siendo una oportunidad. También el hecho de donde estamos quizás genera que la unión sea un aspecto único para salir de esa incomodidad. Eso creo yo”, respondió Sampaoli.

Ese fue el preámbulo para su contraataque: “Con respecto a lo que le dije de los titulares es porque usted publicó una cosa que no es verídica porque a lo mejor necesita que eso pase para mantener su trabajo. A veces lo entiendo, pero a veces también digo que en esta necesidad de información constante se generan situaciones inventadas y espero que usted mejore las fuentes porque queda muy expuesto a eso”.

“No sé si usted vio o no vio, no tengo ningún interés de polémica con usted, solamente publiqué lo que pasó en ese entrenamiento. Que usted habló con el presidente y no con Monchi, simplemente”, le devolvió Tito.

La referencia era a un informe que salió hace una semana en el programa donde trabaja González en el que aseguraban que había “tensión en Sevilla”. La crónica del periodista apuntado sentenciaba: “Monchi y Sampaoli ni se han dirigido la palabra. Ha tenido que ser el presidente Pepe Castro el que mediara. Entre ellos ni se han mirado”. El argumento advertía un problema con el manager por la falta de refuerzos.

Antes de pasarle el micrófono a un colega para que continuara la conferencia de prensa, González buscó contrarrestar: “No solamente usted se equivoca en decirme esto así aquí. Mejor me lo dice afuera si quiere, no aquí, en una rueda de prensa que no está para eso. Ahora digo que usted se equivoca en decirme eso y que yo no lo inventé. No tengo nada más para hablar”.

“Sí, sí, usted lo inventó”, fue contundente Sampa.

El argentino de 62 años retornó al Sevilla en octubre de este año para cubrir la salida de Julen Lopetegui. Entre las diferentes competencias acumuló tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en un equipo que quedó afuera en fase de grupos de Champions League –disputará la Europa League– pero permanece con vida en la Copa del Rey.

Sin embargo, la preocupación máxima es que suma 11 puntos y hoy en día, cuando todavía restan 24 jornadas por disputarse, está entre los tres equipos que perderían la categoría junto con Elche (4) y Cadiz (11).

