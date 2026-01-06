Ricardo Félix Krakowiechi, corre por el país con un mensaje de salud

Ricardo Félix Krakowiechi, es un gendarme retirado y atleta de 58 años, se encuentra llevando adelante una travesía deportiva por la Argentina.

Ricardo Félix Krakowiechi, un gendarme retirado de 58 años y atleta apasionado por el pedestrismo, lleva adelante una travesía tan exigente como inspiradora: recorrer toda la Argentina corriendo, con un mensaje claro de promoción de la salud, el deporte y la alimentación saludable como herramientas fundamentales en la prevención del cáncer. En los últimos días, su recorrido lo trajo hasta la ciudad de Paraná, donde fue recibido con muestras de afecto y acompañamiento por parte de vecinos y deportistas.

Oriundo de la provincia de Misiones, Ricardo Félix Krakowiechi corre un promedio de 10 kilómetros diarios, atravesando ciudades, capitales provinciales y rutas del país. Su objetivo es ambicioso: visitar las 24 provincias argentinas (con la ciudad de Buenos Aires) y estar presente en todas sus capitales, sin un plazo fijo, impulsado únicamente por la convicción y la pasión por correr. Durante su estadía en la capital entrerriana, Ricardo recorrió el Parque Urquiza, la Costanera Baja y distintos sectores de la ciudad, destacando el cuidado de los espacios públicos y la calidez de la gente. “La ciudad de Paraná me pareció hermosa, muy limpia en varios lugares, muy cuidada. La gente es muy agradable, me saludan y me apoyan mucho”, expresó Ricardo Félix.

El atleta explicó que su travesía comenzó de manera progresiva y que ya lleva varios meses recorriendo el país. “Ya llevo tres meses. Hice Misiones en 40 días y después 17 días más en noviembre. Ahí ya me largué a hacer toda la Argentina”, relató. En su camino ya pasó por Resistencia, Corrientes y Rosario, y desde Paraná continuó rumbo a la provincia de Buenos Aires.

“La idea es recorrer las 24 provincias y estar en todas las capitales. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero llevamos la idea de la alimentación sana, el deporte y la prevención contra el cáncer”, señaló.

Krakowiechi remarcó que su proyecto no solo busca generar conciencia, sino que también tiene una proyección a futuro. “La idea clara es que algún día pueda crear una fundación contra todo tipo de cáncer”, afirmó, dejando en evidencia que su desafío deportivo tiene un fuerte compromiso social.

Ricardo Félix Krakowiechi, una vida ligada al deporte.

Ricardo Félix asegura que correr es parte de su identidad desde siempre. “Creo que nací corriendo. Toda la vida he corrido, desde chico”, contó. Tras retirarse de la Gendarmería Nacional, institución en la que prestó servicio durante muchos años –especialmente en el sur del país–, continuó vinculado al atletismo y a las competencias.

En 2018 logró uno de los hitos más importantes de su carrera deportiva al representar a la Argentina en un Mundial Master, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y el amor por el deporte. “Se puede decir que he corrido toda mi vida y pienso seguir, hasta que el de arriba me diga basta”, expresó con convicción el atleta misionero.

Sobre la magnitud del desafío que enfrenta, reconoció que no tiene un itinerario rígido ni plazos definidos. “No sé cuánto tiempo me va a llevar recorrer toda la Argentina. Llevo cinco provincias y no sé cuánto me va a llevar llegar a Salta, Jujuy, al sur o a todos lados. La Argentina es grande”, reflexionó.

Una parada especial. Durante su paso por Paraná, el atleta destacó especialmente la respuesta de la comunidad. “Ayer fui a correr a la Costanera y encontré mucha gente que me gritó y me apoyó durante el recorrido”, contó. También detalló que realizó 11 kilómetros por la Costanera, temprano por la mañana del domingo. “Fue espectacular, muy lindo. Me divertí, porque me gusta correr”, agregó.

Antes de partir hacia su próximo destino, anunció que volvería a correr por el centro de la ciudad por la tarde, cerrando así su paso por la capital entrerriana.

“Hoy me hace feliz hacer todos los días lo que me gusta: correr y darle felicidad a la gente”, concluyó Krakowiechi, quien continúa su travesía llevando un mensaje de esperanza, esfuerzo y conciencia a cada rincón del país.

Krakowiechi cuenta con el proyecto que tiene como eje central la promoción de hábitos saludables y la prevención del cáncer, con la intención de generar conciencia en cada punto del país. En ese sentido, el atleta adelantó que uno de sus objetivos a futuro es la creación de una fundación dedicada a la lucha contra esta enfermedad.

La travesía continuará por tiempo indefinido, abarcando todas las regiones del país. Todo un personaje pasó por la ciudad de Paraná.