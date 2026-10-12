Recreativo fue subcampeón de la Copa de Plata del Campeonato Argentino de Clubes Cadete Masculino

El Bochas cayó por penales en la final de la Copa de Plata ante Casa de Italia de Mendoza. Por su parte, Rowing finalizó 16° en el Campeonato Argentino.

El Bochas tuvo una buena actuación en el Campeonato Argentino.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) cerró su participación en el Campeonato Argentino de Clubes Cadete Masculino , disputado en San Juan, con Recreativo y Rowing como representantes. El certamen dejó como saldo el subcampeonato de la Copa de Plata para el Bochas y el 16° puesto para el Remero.

Recreativo fue uno de los protagonistas de la Copa de Plata y llegó hasta la final, en la que se enfrentó con Casa de Italia de Mendoza. Tras un encuentro parejo y sin goles durante el tiempo de juego, la definición se trasladó a los penales, donde el conjunto mendocino se impuso por 1-0 y se quedó con el título.

De esta manera, el elenco de Paraná culminó su recorrido como subcampeón de la Copa de Plata, luego de una campaña que le permitió disputar la definición de esta instancia del campeonato nacional.

Por su parte, Paraná Rowing Club también formó parte de la competencia nacional y finalizó en el 16° lugar de la clasificación general. Así, los dos representantes entrerrianos alcanzaron la Copa de Plata, aunque con diferentes resultados en el cierre del torneo.

La participación de Recreativo y Rowing permitió a la UEHP contar con dos equipos en una competencia de alcance nacional, en la que ambos afrontaron el desafío de medirse con instituciones de distintas provincias.

El ganador del Campeonato Argentino

En la definición por el título principal, Argentino de San Juan se consagró campeón del Torneo Argentino de Clubes Cadete Masculino tras vencer 3 a 0 a Estudiantil en la final.