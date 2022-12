Qatar 2022: Bono, el arquero de Marruecos hincha de River que eliminó a España

bono arquero marruecos hincha de river.jpg El arquero de Marruecos, fue clave en la definición por penales ante España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y es fanático de River

Al margen de ser marroquí, Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Pero claro, no se quedó con lo que logró el jujeño, sino que conoció mucho más de la vida de la institución de Núñez.