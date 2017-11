Prospero Bonelli pidió el cambio de marca

Carburando se comunicó con el piloto de Concepción del Uruguay para que explique el motivo por el cual pidio este pase a Chevrolet. "No lo había analizado mucho, surgió porque uno de nuestros principales sponsors es de la marca (Chevrolet) y pensé que por ahí podia ser mejor. Ni siquiera le he consultado todavía con ellos. Tenía que hacer un cambio en la parte mía porque vengo de casi tres años muy malos y quiero revertirlo, quiero cambiar, quiero aires nuevos, quiero un nuevo desafío".









"También creo que al sponsor le podría gustar e interesar más y por ahí se podría asegurar mi continuidad porque también está difícil. Lo pedí primeramente por todas esas cosas, no quería por ahí que se sepa, fue solamente un pedido pensando en voz alta y se filtró todo, salió a la luz. Son cosas que me puede venir bien también", agregó Pope Bonelli sobre esta situación que hizo bastante ruido durante las últimas horas de este martes.







Cuando se le consultó sobre el impacto que podía causar esto en el hincha de Ford, Pope Bonelli aseguró: "Yo pienso en todo lo que puede pensar el hincha, pero pienso en lo mío también. Quiero seguir en la categoría y esto me ayudaría".

La noticia del día del Turismo Carretera la dio Próspero Bonelli. El piloto entrerriano pidió el pase a Chevrolet y eso hizo mucho ruido en el mundo teceista. Pope es un piloto que estuvo siempre vinculado a la marca Ford, marca que defiende desde que debutó en la categoría. Es más, también corrió con ella en su paso por el TC Pista donde salió campeón en 2007. Es por eso que hace tanto ruido que le haya pedido a la ACTC que lo autorice a correr con la marca archirival del óvalo. Ahora la solicitud tendrá que ser analizada por la Comisión y se le dará a Bonelli el resultado final.