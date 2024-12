Presentaron la primera etapa de la Liga Nacional en Paraná

Juan Sardo, presidente de FeVa, sostuvo: “la LNVM es la liga más federal. Eso la hace fuerte. Elegimos Paraná por el simple hecho de que los dos equipos de la ciudad fueron protagonistas de los dos ascensos. Más allá de eso, la FEV siempre está a la altura de las circunstancias. Va a ser una Liga con un éxito rotundo de convocatoria y nivel. Siempre lo ha sido y no me cabe ninguna duda de que este 2025 no será la excepción”.

Por su parte, César Ruiz Moreno, presidente de la FEV, comentó: “quiero manifestar el orgullo que sentimos por estar presentes, y hacer el lanzamiento de esta liga soñada y lograda por nuestros clubes. Fueron ellos los que se ganaron la posibilidad de que se dispute en nuestra casa. Es una competencia muy importante para nosotros y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Somos conscientes del trabajo que están haciendo los clubes entrerrianos. Vamos a estar sumamente orgullosos por sus desempeños sea cual sea el resultado. Los invitamos a todos a acompañar este evento deportivo que es muy importante para el vóleibol entrerriano y la ciudad”.

Mientras que Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná, expresó: “quiero agradecer a los dos equipos paranaenses. Ellos demuestran la calidad de deportistas y la calidad humana que tiene Paraná para llevar adelante este tipo de eventos. A los 14 clubes que llegarán al torneo los vamos a recibir con los brazos abiertos. Que disfruten de esta gran ciudad”.

Roxana Villagra, directora de Deporte Adaptado de Entre Ríos, manifestó: “Será una gran alegría que los mejores clubes del país nos visiten. Queremos que todos nuestros visitantes se sientan cómodos y disfruten”.

Así estarán distribuidos los participantes de la Liga Argentina

ZONA A. UPCN San Juan Vóley, Unión Vecinal Trinidad (San Juan), Libertad (San Jerónimo Norte), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires), Ateneo Mariano Moreno (Catamarca), Córdoba Vóley, San Martín de Porres (Guaymallén y Salta Vóley.

ZONA B. Obras Sanitarias (San Juan), Escuela Normal N°3 (Rosario), Regatas Corrientes, Villa Dora (Santa Fe), Paraná Rowing Club, Atlético Echagüe Club, Independiente (Gualeguaychú) y Lafinur (San Luis).

Copa LITORAL.

Con vistas a la participación en la Liga Nacional de Vóleibol Masculino 2025, el gimnasio del Rowing disfruta de un torneo preparatorio entre equipos que estarán en la segunda categoría. El Remero, Rowing, Villa Dora de Santa Fe y Regatas de Corrientes son los cuatro que saldrán a la cancha.

Hoy a las 18 Villa Dora versus Echagüe, y a las 20 Rowing ante Regatas. Mañana a las 17 Regatas-Echagüe, y a las 19 Rowing contra Villa Dora. Al cierre de esta edición se abría la Copa Litoral con los choques de Regatas-Villa Dora y Rowing-Echagüe.