Nicolás Bonelli: "La herrería nos ayudó a bancar gastos"

Uno de los referentes del automovilismo nacional, Nicolás Bonelli, transita una etapa de cambios y al mismo tiempo está expectante por la vuelta del TC, la categoría más popular del país. El piloto de Concepción del Uruguay señaló que el auto está listo para salir a la pista y mientras tanto le dedica tiempo a su taller que se tuvo que reinventar para continuar trabajando en medio de la pandemia que impidió durante cinco meses la actividad deportiva en el país. El entrerriano celebró volver a subirse a un karting tras las habilitaciones en la provincia, contó cómo fue la adaptación a la “herrería” y agradeció el apoyo de los sponsor a quienes consideró “amigos”.

“Estamos esperando que vuelva el automovilismo y haciendo otras actividades. Los autos antes de que comience la pandemia estaban prácticamente listos, faltaban algunos detalles y obviamente que con este tiempo se han hecho cosas nuevas y el día que se ponga la fecha con cuatro o cinco días lo podemos dejar para correr. En el tema de los motores no teníamos los elementos y los recibimos en estos días. Y seguramente el fin de semana van a estar todos los motores listos para poder banquearlos así que vamos a trabajar en eso la semana que viene”, contó en el programa La Radio de UNO. Por otra parte habló sobre los nuevos oficios que surgieron en el taller a partir de la necesidad de seguir trabajando y expresó que fue una buena salida. “La herrería nos ha ayudado a bancar los costos. Uno está acostumbrado a hacer una cosa y tiene que salir a hacer otra. Más allá de hemos encontrado estos rubros a veces no alcanza porque ya han pasado meses de esto y uno empieza a pensar en la fecha de regreso. No tenemos problemas de arremangarnos e ir a una obra en construcción y tomar medidas y pedir precio de hierro y armar presupuesto. Y nos dimos cuenta que armamos otra actividad que después podamos seguir desarrollando el día de mañana. También estamos pensando en cómo está la actividad de los sponsor que nos acompañan para saber si tenemos la posibilidad de seguir compitiendo o buscar la manera de alquilar el auto. La idea es decir presente y los sponsor, más que sponsor, son amigos. Algunos nos han seguido acompañando en este difícil momento”, señaló

Nicolas bonelli (1).jpg Nicolás Bonelli se dedicó a la herrería para solventar gastos

Bonelli comenzó en karting donde fue campeón entrerriano en 1993 y la semana pasada volvió a subirse como parte del entrenamiento para calentar la muñeca como se dice en el ambiente. “Hay un kartódromo de tierra que está habilitado y estuvimos probando. Te quedás con más ganas de acelerar porque esto es una pasión y lo importante es que di muchas vueltas seguidas, estuve bien en el ritmo y no me cansé. Es muy bueno para mantener el estado”, dijo.

LA VUELTA. Nico contó que en la ACTC y entre los pilotos se mencionaron varias fechas para volver, pero al ser tan dinámico y cambiante el escenario de la pandemia ha sufrido cambios y aún no hay precisiones. “Primero se habló de mayo, luego de junio y hace poco se mencionó que podíamos llegar a volver en Rosario, pero dio marcha atrás por los casos y como es día a día los dirigentes están trabajando, pero tampoco quieren poner una fecha porque queda trunca. Ahora están trabajando para estar el 30 de agosto en La Plata, pero esto depende de la salud de los contagios y la categoría trabaja en silencio esperando la vuelta”, reconoció. Por otra parte explicó de qué se trata la consigna de bajar los costos cuando se vuelva al ruedo. “Hay muchos pilotos que se van a quedar sin los sponsors porque no están bien en su actividad. Entonces les va a costar volver a gastar ese dinero que se gastaba en una fecha. La categoría está viendo la posibilidad de reducir la actividad en pista, entonces el desgaste en el auto y en muchos elementos que se cambian seguido, va a disminuir. Se está hablando de reducir las revoluciones del motor, eso lo hace sufrir muchísimo y de esa manera se bajarían los costos. Va a ser difícil porque no creo que se pueda reducir más que un 15% y hay cosas que se compran para nuestra actividad que están a valor dólar”, detalló.