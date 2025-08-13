Uno Entre Rios | Ovación | Newell's

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's se impuso este miércoles por 3-2 en la ciudad de Salta por un lugar en los cuartos de final, instancia en la que espera Belgrano.

13 de agosto 2025 · 21:37hs
Luciano Lollo convirtió y celebra el gol de Newells.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Luciano Lollo convirtió y celebra el gol de Newell's.

Newell’s venció este miércoles por 3-2 a Atlético Tucumán en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y será rival de Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina: Luciano Lollo (12 minutos), Gonzalo Maroni (39) y Carlos González (61) marcaron para La Lepra, mientras los tantos Miguel Brizuela (32) y Mateo Coronel (36) revirtieron parcialmente el marcador para el Decano.

Atlético Tucumán viene de eliminar a Boca de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan por la Copa Argentina

El equipo nacional de sóftbol entrenado por Gonzalo Zapata.

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Newell's Atlético Tucumán Copa Argentina Belgrano Carlos González
Noticias relacionadas
Estudiantes ganó en Paraguay la ida.

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Pablo Migliore se expresó sin tapujos sobre el Torero.

Pablo Migliore destrozó a Juan Román Riquelme

Lo hecho por Ignacio Albónico es poco frecuente en la disciplina.

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El PSG se impuso ante Tottenham en la final.

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

Ver comentarios

Lo último

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Ultimo Momento
Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Quini 6: un apostador ganó más de $200.000.000 en el Siempre Sale

Newells barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Sóftbol: Gonzalo Zapata renunció como entrenador de la selección femenina

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Estudiantes venció a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave

Newells barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG venció por penales al Tottenham y se quedó con la Supercopa de Europa

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

El gualeguaychuense Ignacio Albónico logró un histórico hoyo en uno en Estados Unidos

La provincia
Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

Proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

PJ: tras la impugnación, la Justicia Electoral falló a favor de Ahora la Patria

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

Se recreó el caso del General Justo José de Urquiza en un Juicio por jurados

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

La UIER organiza su Jornada de la Industria para septiembre

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Dejanos tu comentario