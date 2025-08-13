Newell's barrió a Atlético Tucumán en un partido repleto de goles

Newell's se impuso este miércoles por 3-2 en la ciudad de Salta por un lugar en los cuartos de final, instancia en la que espera Belgrano.

Newell’s venció este miércoles por 3-2 a Atlético Tucumán en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y será rival de Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina: Luciano Lollo (12 minutos), Gonzalo Maroni (39) y Carlos González (61) marcaron para La Lepra, mientras los tantos Miguel Brizuela (32) y Mateo Coronel (36) revirtieron parcialmente el marcador para el Decano.