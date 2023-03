MMA: Alan Rollero se presenta en Perú.

“Por ahora en este 2023 lo que se viene es esto de Perú. Estaba entrenando mucho porque sabía que cuando arrancara el 2023 íbamos a tener este compromiso. Es por eso que estuve en Brasil entrenando en un campamento. Luego vine a Argentina , metí mi última pelea acá y ahora voy por esa que es para arrancar el año” , sostuvo el luchador de MMA y agregó: “Por suerte las cosas se dieron. Viajé a Brasil y pude salir por primera vez del país. Pude viajar por primera vez en avión y allá me crucé con gente que está en las ligas más altas. Aprendí mucho de ellos y convivir con ellos fue lo mejor para mi cabeza ya que el entrenamiento era otro, la comida era otra. Aprendí todo sinceramente. Volví, hice la pelea acá y de tan experimentado gané al 1’20”. Estaba con experiencia y bien entrenado y por eso me hicieron pelear rápido acá en Argentina. Ni bien volví, la hice y la gané” .

En un Súper 8 Alan Rollero alcanzó la gloria que luego le abrió las puerts para exigencias mayores. “Todo comenzó con el Súper 8 y de ahí salía un sólo ganador y lo pude hacer. Fui campeón y de ahí las puertas se abrieron. Tenía para elegir México, Perú y Brasil. Primero fui a Brasil y ahora se me da la oportunidad de ir a Perú. Vamos bien y ya logramos firmar contrato con la empresa Reto de Campeones que hace el evento. Estamos listos. El 25 me voy a Buenos Aires y de ahí en avión a Lima”.

Alan siempre soñó con lo que le está pasando. Poder vivir del MMA donde acumula 7 combates como profesional. “Desde que yo arranqué con mi carrera amateur y desde chiquito te diría miraba los videos de grandes competidores como McGregor, los hermanos Díaz y eso me motivaba mucho. Yo soñé mucho tiempo con eso y sigo con el sueño. Lo disfruto nomás. Viajar, conocer otros países, subirme a un avión por primera vez que fue una locura. Sinceramente fue una sensación rara. Conocer gente otras culturas, es un sueño”.

Perú espera por él que por ahora prefiere mantener la calma. “Estoy muy tranquilo y la verdad que no soy de comentar nada en las redes ni eso. Ya tengo siete peleas como profesional y se que de ahora en adelante la carrera será dura más allá que recién comienzo. Ahora tocarán rivales muy duro y para eso me estoy preparando. Por algo fui a Buenos Aires al campamento, de ahí a Brasil y de ahí regresé para demostrar todo lo que aprendí. Estoy muy tranquilo y quiero ir y demostrar todo lo que entrené. Nada más que eso”.

“Hace mucho ya me dijeron de mi rival, desde el 2022. Me siento bien a la altura de él que es un striker, pero yo tengo buen jiu jitsu. Igual me siento un competidor completo. Para ganarle hay que llevarlo al piso, someterlo y traer el triunfo para Argentina. Creo que va por ahí ante un rival duro que tiene mucha más experiencia que yo y campo de entrenamiento, pero acá todo va en la cabeza de uno. Tiene los mejores profes, las mejores academias, pero en la jaula somos yo y él. Vamos a representar bien a la bandera y fácil no se le va a hacer. Para mi tampoco será fácil porque a esta altura todos los rivales son muy duros y todos muy entrenados. Vengo entrenando para esto”, analizó finalmente respecto de Jonathan Cieza.