Mercedes sacó a la luz el nuevo W17

Mercedes reveló su monoposto que peleará por el campeonato en Fórmula 1. El lunes se inicia el primer test de pretemporada en Barcelona.

Mercedes tenía marcado el 2026 en rojo en su calendario desde hace ya varios años... Tras pasar por la era de efecto suelo sin pena ni gloria y, en definitiva, sin títulos, el equipo alemán quiere volver a ser la referencia de la Fórmula 1 y tiene ante sí una gran oportunidad este año.

A falta de menos de una semana para que los monoplazas salgan a rodar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Mercedes ha desvelado el W17 que pilotarán George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la temporada 2026 del Gran Circo.

El monoplaza seguirá la misma línea de los años anteriores en cuanto a su decoración. Es decir, el color plateado que identifica a las fechas plateadas seguirá siendo el predominante, especialmente en la parte delantera del coche, para luego dar un poco más de protagonismo al negro en la tapa motor y parte trasera, con más toques plateados.

Obviamente, las líneas y destellos en color azul cielo siguen como otro de los sellos identificativos.

“La Fórmula 1 experimentará un cambio significativo en 2026, y estamos preparados para esa transición", dijo el director del equipo, Toto Wolff. "Las nuevas regulaciones exigen innovación y concentración absoluta en cada área del rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo coche, y el desarrollo a largo plazo de la unidad de potencia y de los combustibles sostenibles avanzados con Petronas, refleja ese enfoque”, contó.

"Publicar las primeras imágenes del W17 es simplemente el siguiente paso en ese proceso. Representa el esfuerzo colectivo y sostenido de nuestros equipos en Brixworth y Brackley. Seguiremos presionando fuerte en los próximos meses", expresó.

El W17 saldrá a pista en el primer test de pretemporada en Barcelona, del 26 al 30 de enero, antes del evento de lanzamiento de la temporada del equipo el 2 de febrero.

Los nuevos cambios en la Fórmula 1

Después de dos subcampeonatos, un tercer y un cuarto puesto entre 2022 y 2025, la Fórmula 1 vivirá uno de los mayores cambios reglamentarios de su historia en este 2026, ya que cambiará tanto el apartado técnico de los monoplazas como la normativa de las unidades de potencia, que dan la bienvenida a un reparto de la potencia a un 50/50 entre el motor de combustión y la parte eléctrica del motor.

Debido a ello, son muchos los expertos del paddock los que aseguran que Mercedes está en cabeza antes de tan siquiera salir a pista, aunque eso sí, lejos del dominio que se vio en el anterior cambio de unidades de potencia en 2014.

Además, Mercedes también está en el ojo del huracán en este momento, aunque en este caso junto a Red Bull, ya que los fabricantes rivales (Honda, Ferrari y Audi) sospechan que los alemanes y los austriacos habrían encontrado una "laguna" para modificar la relación de compresión de sus motores (que este curso se ha reducido de 18:1 a 16:1) cuando están en la pista, de forma que la FIA no pueda verificar realmente sí es así o no, ya que todas las inspecciones se realizan en parado.

De hecho, este jueves 22 de enero, los fabricantes se reunieron con la FIA y la F1 para debatir, entre otras cosas, esta polémica. Sin embargo, quizá ya sea demasiado tarde para realizar cambios, ya que en menos de una semana los coches de 2026 empezarán a rodar y, de momento, Mercedes, con su alineación formada por Russell y Antonelli, son uno de los claros favoritos.