Maximiliano Rueda y Joaquín Varela: "Hay que salir de este momento incómodo"

"Estoy contento por volver a mi ciudad" , sentenció Rueda, paranaense con pasos en varios clubes de la capital entrerriana. "Venía esperando este llamado, esta oportunidad, desde siempre. Poder debutar con esta camiseta era el sueño que yo tenía desde chico . Por diferentes motivos no se dio pero hoy estoy disfrutando al máximo este momento. Quiero aportar mi granito de arena para salir de este momento incómodo".

Maximiliano Rueda, la tercera incorporación

Embed #FútbolProfesional | Maximiliano Rueda regresa a casa para ser refuerzo rojinegro



El volante paranaense de 26 años, con paso por las divisiones inferiores de nuestro Club, se convierte en la tercera incorporación para este mercado de pases de mitad de temporada. Llega tras… pic.twitter.com/961geFL5xJ — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 25, 2024

Por su parte, Varela, defensor central ex Deportivo Riestra, expresó: "Cuando recibí el llamado, sinceramente no miré la tabla. Vi que había un plantel muy rico con jugadores con experiencia y recorrido. Eso me llevó a tomar la decisión de estar acá. Estoy contento".

"Es un torneo muy apasionante, muy corto en cuanto a los puntajes. Hace una fecha atrás Patronato estaba en zona de descenso y si gana dos partidos seguidos va a quedar cerca del reducido. Quedan muchos puntos en juego y esto va a ser partido a partido, día a día", agregó, haciendo mención al nivel de dificultad de la segunda categoría del fútbol argentino.

Joaquín Varela, la segunda cara nueva

Embed #FútbolProfesional | Joaquín Varela es refuerzo rojinegro



El defensor de 27 años es la segunda cara nueva en este mercado de pases de mitad de temporada. Llega al Club en condición de libre, tras su paso por Deportivo Riestra.



Este martes realizó su primer entrenamiento… pic.twitter.com/N0CLYlquCr — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) June 25, 2024

"Voy a dejar todo en la cancha para ayudar al equipo y devolverle la confianza al entrenador y al club. No vengo con regularidad pero quiero volver a recuperar el nivel que alguna vez tuve. Quiero ser útil para el equipo", sentenció Rueda.

Por último, Varela cerró: "No vengo con tanto rodaje pero uno se prepara para estas oportunidades. El desafío es estar acá. Patronato fue campeón hace poco y jugó competencias internacionales. Eso no es fácil. Es un club que tiene el respaldo de toda una provincia y eso es muy importante. El objetivo es, paso a paso, salir de este momento incómodo que le toca vivir al club y acercarse a la zona de reducido para que cada vez sea más la exigencia de pelear por cosas importantes".