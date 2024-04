Matías Rossi se llevó una atractiva final en Paraná

“Muy feliz, son de esas carreras que la guarda en la memoria porque la peleé con Marcelo Ciarrocchi, además manejé un auto soñado que no siempre se da, es difícil tener esta performance siempre. En la largada no salí bien, después tuve una situación con Aldrighetti y perdí algunos puestos, aunque por suerte me pude recuperar rápido. Mi auto estaba un poquito mejor al de Marcelo, en un momento de la frenada pude hacer una buena maniobra y saltar a la punta”, comentó Rossi a Campeones.

Josito Di Palma (Octanos Competición), Facundo Aldrighetti (Halcón Motorsport), Lucas Guerra (JM Motorsport), Thomas Micheloud (Octanos Competición), Tomás Cingolani (LFB Racing Team), Matías Capurro (INI Racing Team) y Michell Bonnin (Lincoln Motorsport) completaron los diez mejores de la final.

El crespense Emiliano Stang abandonó en el inicio de la prueba tras varios inconvenientes en el Fiat del Octanos Competición. En la Copa Master, Adrián Chiriano con el Mercedes-Benz #88 del LFB Racing Team fue el vencedor.

Con estos resultados el Campeonato Argentino de Top Race V6 tiene nuevo líder y es Matías Rossi con 81 puntos, segundo se ubica Marcelo Ciarrocchi 72, tercero Luis José Di Palma 66, cuarto Facundo Aldrighetti 62 y quinto Kevin Felippo 44. La próxima fecha será el 12 de mayo en el autódromo de Buenos Aires.