Matías Barzola tuvo los frutos del esfuerzo.

Ahí es donde entra la historia de Matías, quien defiende los tres palos del Club Atlético Sarmiento de Villaguay, una institución con mucha tradición en la provincia (es la primera asociación deportiva de dicha ciudad). Pero su lazo con la disciplina comenzó hace más de 15 años atrás, cuando decidió introducirse en el mundo de un deporte que solía ser puramente de mujeres (Argentina y China son los únicos países en los que hay más mujeres que hombres jugando al hockey). Nadie le regaló nada y dejó muchas cosas de lado para llegar al nivel en el que se encuentra hoy.

Comenzó como jugador de campo y en 2012, tras la ausencia del arquero titular, no dudó en calzarse el kit y defender el arco de su equipo. A su vez y relatado por el mismo, siempre le gustó el puesto, por su afinidad al fútbol. Así que era consciente de la responsabilidad que eso conllevaba.

Desde ese día, su cabeza hizo un clic y se enamoró del puesto. Comenzó a entrenarse sin parar y mejorar su técnica día a día, hasta que tanto esfuerzo, dio sus Anhelo. Mati quiere mostrar su mejor nivel y cerrar su carrera con una conquista. frutos. A su vez, tuvo la oportunidad de ser parte de la Selección de Entre Ríos, representando a la provincia en encuentros nacionales en las ciudades de Paraná y Concordia.

Por otro lado, recientemente fue preseleccionado para ser parte del seleccionado masculino de hockey sobre césped, mejor conocido como Los Lobos. Luego de una minuciosa selección de jugadores en la ciudad de Goya (Corrientes), con chicos de diferentes puntos del país, le confirmaron que formaría parte de la delegación que viajará a Paysandú (Uruguay) para representar a la Argentina. Previamente, habrá una concentración en Concepción del Uruguay del viernes 8 al domingo 10 de marzo.

WhatsApp Image 2024-02-02 at 00.54.36.jpeg

UNO se contactó con Matías y le consultó sobre este nuevo hito en su carrera. El mismo se mostró emocionado y remarcó que le llega en un momento muy especial, ya que había tomado la determinación de darle un cierre a su carrera en este año calendario.

—¿Cómo te iniciaste en la disciplina?

—El hockey era visto netamente como un deporte femenino. Nunca se pensaba en el masculino. Así que trabajando en un club, siempre me relacionaba con los chicos que ingresaban a jugar y los profesores. Entonces, en una oportunidad, se planteó el tema de hacer un equipo masculino y siempre fui uno de los que tuvo ganas de hacer el deporte. Empecé como jugador de campo y un día el arquero no pudo estar y encaré a ponerme el traje. Desde ese día quise ser arquero y nunca dejé de serlo.

—¿En qué momento de tu vida te llega esta convocatoria?

—Este año había decidido darle un cierre a mi vida deportiva, por el hecho de que en 2023 me había costado ir a algunos compromisos y no me gustaba no poder cumplir. Además, tengo dos hijos y ellos necesitan la figura del padre. Así que me llega en un momento especial, como para darle un cierre a todo.

—Sos uno de los pocos entrerrianos convocados, ¿es un mérito doble?

—El mérito es doble, porque detrás de uno quedan un montón de jugadores y si te ponés a pensar, ser el único convocado de tu club y ciudad es un orgullo y responsabilidad enorme.

—¿Qué significado tiene para vos representar a tu país?

—Es lo que uno siempre soñó de chico. Porque detrás quedan muchas cosas, laburo, entrenamiento y horas dedicadas. Me pasó de vestir la camiseta de Entre Ríos y eso te enorgullece, porque estás representando a tu provincia.

—Dicen que la edad es solo un número, ¿se trata de ser perseverante?

—Si vamos con la frase de que la edad es solo un número, depende de cómo uno lo tome. Siempre me tiré para el lado del deporte por una cuestión de que me gusta. Se trata de ser perseverante en lo que hacés y sin sacrificio, no podés lograr muchas cosas. Siempre tiene que haber un grado de sacrificio para poder conseguir lo que uno quiere.

—¿Qué consejo le darías a los que se están iniciando en este deporte?

—Hay que hacer las cosas con la intención de divertirse y saber que nadie te regala nada. Si no hay sacrificio, es muy difícil conseguir cosas. Pero sobre todo, uno tiene que lograr el equilibrio entre trabajar, competir y divertirse. Entonces, como consejo, puedo decirle a la gente que haga un deporte.

—Desde tu vasta experiencia, ¿cómo ves el crecimiento del hockey sobre césped?

—El crecimiento del hockey viene a pasos agigantados. En Villaguay ya hay varios equipos y se puede jugar una liga local tranquilamente. Además, comenzó a haber más canchas de césped sintético. Eso te cambia la historia y mejora el nivel de juego.