Marcos Moneta: "Llegar de la mejor manera a los JJ.OO.".

El rugby argentino ha evolucionado increíblemente en las últimas décadas y desde aquella inolvidable medalla de bronce en Francia 2007, la disciplina no ha parado de crecer. Pero en este caso se debe hacer mención a su equipo de seven, el cual sigue demostrando su superioridad en el Circuito Mundial.

Marcos Moneta, el Rayo de Los Pumas 7

El domingo 28 de enero, los dirigidos por Santiago Gómez Cora (el entrerriano Juan Martín Galarraga forma parte del staff como preparador físico), vencieron con autoridad al local Australia por 31-5 y se adjudicaron una nueva medalla de oro. En dicha consagración, volvió a destacarse Marcos Moneta, quien juega con la mentalidad de un experimentado, teniendo apenas 23 años. Sin dudas, el Rayo está llamado a ser uno de los grandes baluartes del deporte argentino y mundial.

Los tries de aquel día fueron obra del anteriormente mencionado Marcos Moneta (3' y 16'), Matteo Graziano (13' y 17') y Germán Schulz (12'). Mientras que Santiago Mare (x2) y Joaquín Pellandini, aportaron tres conversiones.

Por otro lado, la historia de Marcos con el rugby se dio por casualidad. El joven asistió al colegio San Andrés (Buenos Aires) y allí comenzó a apasionarse poco a poco por este deporte. A su vez y como todo niño, era amante del fútbol, donde tuvo la posibilidad de probarse en Argentinos Juniors. Pero como si su vida estuviera guionada, no pudo asistir a la misma. Fue entonces cuando el histórico Agustín Pichot lo vio jugar y le avisó rápidamente a Santiago Gómez Cora de que había un chico que era rapidísimo. Desde ese momento, su vida cambió y se dedicó de lleno a la ovalada.

En 2018 fue parte de la Selección de rugby 7 de Argentina, la cual ganó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. También fue incluido en el equipo para la Serie Mundial de Rugby 7 2018/19.

Tres años más tarde fue elegido para formar parte la Selección de rugby 7 que ganó la histórica Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer a Gran Bretaña por 17-12, donde fue el tryman del torneo tras marcar seis tries. A su vez, integró el equipo nacional que disputó el Rugby Championship (no tuvo la posibilidad de sumar minutos) y fue convocado para representar a los Barbarians ante Samoa. Pero el partido se suspendió. Además, ese mismo año fue galardonado con el premio al mejor jugador del mundo de rugby 7 y condecorado con el Olimpia de Plata.

El abanderado argentino (junto a la piragüista Sabrina Ameghino) en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 posee unas cualidades extraordinarias dentro del terreno de juego. Las corridas del wing llegan a rozar los 40 kilómetros por hora y desde hace tiempo que viene sorprendiendo a propios y extraños.

En diálogo con UNO, Marcos analizó el gran presente que están viviendo Los Pumas 7, su exorbitante nivel, el sueño del oro en los próximos Juegos Olímpicos y el deseo de tener una oportunidad en la mayor.

—Nueva conquista con Los Pumas 7, ¿cómo la viviste?

—Lo viví a pleno. Fue una locura salir campeón de vuelta. Pero más que nada, me pone feliz la consistencia que tiene el equipo y como estamos trabajando.

—Sos el actual tryman de la temporada, ¿qué significa eso para vos?

—Está bueno verse ahí arriba. Aunque trato de no pensarlo, y si lo hago es en términos grupales. Trato de no mirar esas estadísticas. Pero eso también refleja el trabajo que viene haciendo el equipo.

—¿Cómo hacés para jugar con tanta soltura siendo tan joven?

—Todo el equipo juega con una soltura increíble y se debe a la confianza que nos tenemos. Además, entendemos que si alguno comete algún error, no pasa nada. Obviamente, sabemos en qué momento del partido está bueno jugársela o no.

—¿Estás viviendo un sueño?

—Definitivamente. Estoy en Los Pumas 7 desde 2019 y en ese momento no nos conocía mucha gente. Te lo pueden decir los que están hace más tiempo cómo la remaron de abajo, y hoy en día que nos apoyen como lo están haciendo o digan que quieren jugar en Los Pumas 7, cuando antes eran solo Los Pumas, hace que estemos viviendo un sueño.

—A nivel grupal, ¿se permiten soñar con el oro en los Juegos Olímpicos?

—Soñamos con el oro. Sería lo más lindo del mundo y creo que estamos haciendo un buen camino. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Después, puede pasar que nos quedemos afuera en grupos, cuartos, semis o perdamos la final. Pueden pasar millones de cosas. Pero queremos estar seguros internamente de que hicimos todo lo posible para llegar de la mejor manera. Eso nos permitirá disfrutarlo mucho.

—Por otro lado, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de participar del Seven de la República en Paraná?

—Tuve la chance en 2018. Pero no pude ir, porque tuve una distinción cerca de la fecha y evitó que vaya. Además, justo me habían seleccionado con mi hermano más grande (Franco Moneta).

—Como sucedió con Rodrigo Isgró, ¿te gustaría tener una oportunidad en el seleccionado mayor?

—Es un sueño jugar en Los Pumas. Pero no sé cuándo se dará. Depende de ellos o que me quiera ir al 15 y pelear un lugar. Hoy en día trato de no pensar en eso. Estoy cien por ciento enfocado en el seven y los Juegos Olímpicos. Quiero vivir el presente y disfrutar de lo que estoy haciendo.

Próximo objetivo

El Seven de Canadá será el cuarto torneo del año de la Serie Mundial que disputarán los dirigidos por Santiago Gómez Cora. El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Vancouver desde el viernes 23 al domingo 25 (en las modalidades femenina y masculina) en las instalaciones del estadio BC Place (fue inaugurado en 1983 y cuenta con una capacidad para 54.500 espectadores).