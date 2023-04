Manchester United no cede a Alejandro Garnacho.

Como no es obligatorio, Manchester United no cede al atacante argentino, Alejandro Garnacho a la Selección Argentina Sub 20.

Luego de que se hiciera oficial que Argentina será sede del Mundial Sub 20 que se jugará el próximo mes de mayo, llegaron las primeras malas noticias. Manchester United tiene decidido no ceder a Alejandro Garnacho, la gran figura del equipo que dirige Javier Mascherano, para la Copa del Mundo. Al no ser obligatorio, la AFA apelará a la buena intención de los clubes para prestar futbolistas, pero los Diablos Rojos no sería uno de ellos.