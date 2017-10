Lucas Márquez: "Sumar ante Independiente será muy importante"

El Club Atlético Patronato se prepara para jugar frente a Independiente en Avellaneda en donde buscará sumar puntos luego de las dos derrotas consecutivas en la Superliga . La última de local ante Boca Juniors , el vigente campeón del fútbol argentino.





Tras el párate de la competencia por las elecciones y luego del fin de semana de descanso para el plantel de Patronato, el lunes volvieron a los entrenamientos en el predio de La Capillita, con trabajos físicos y de coordinación.





En un mano a mano con UNO Lucas Márquez, referente de la defensa Rojinegra, explicó: "La semana arrancó tranquila, la idea es trabajar para conseguir algo importante en Avellaneda. Nosotros tenemos ese sabor amargo de los puntos que dejamos en el camino", expresó el defensor.





El Rojo saca ventaja en el historial, con tres victoria ante el elenco paranaense y un empate, 0 a 0 en Avellaneda por la B Nacional. Patronato sabe que no puede seguir dejando escapar puntos y que debe sumar en la séptima fecha del torneo. "Es un rival difícil y sumar ante Independiente será importante para agarrar confianza", expresó el lateral izquierdo.





Lucas Márquez habló del respaldo que le brindó el entrenador, Juan Pablo Pumpido con la continuidad dentro del once titular: "Me siento bien dentro de la cancha, soy consciente que debo seguir trabajando para mejorar y devolverle la confianza que me dio el DT desde el primer momento. Atrás mio hay dos jugadores importantes, no puedo perder el ritmo. Uno de eso es Bruno Urribari que conoce de la categoría y que viene dando lo mejor en cada entrenamiento para tener su lugar".





En cuanto al juego que viene realizando Patronato, con una idea clara y que pudo imponerla ante el campeón en el Grella, el defensor comentó: "Tenemos que seguir haciendo nuestro juego, lo demostramos en cada partido y ante Boca en la primera parte fuimos superiores. El DT nos pide que sigamos por el mismo camino, el nivel de Patronato mejoró mucho".





Del partido de la sexta fecha de la Superliga agregó: "Tuvimos la oportunidad de ganar ante el campeón. Boca hizo pesar la diferencia de nivel en dos jugadas. Lo controlamos hasta el primer gol y desde ahí nos desordenamos mentalmente"









Pensando en el promedio





Patronato juega un torneo aparte, el de la permanencia. El Rojinegro sabe que debe sumar para no complicarse en la zona roja, aunque el torneo es largo no puede dejar puntos en el camino.





"Después del partido contra Boca lo primero que hice cuando entre al vestuario fue mirar la tabla del promedio. Lamentablemente vamos a luchar durante todo el campeonato en la zona baja, nuestro objetivo es quedarnos en Primera", agregó Lucas Márquez.





El Rojinegro trabaja partido a partido pero los nervios y el mirar de reojo la zona caliente de los promedios complica a la hora de salir a jugar: "No es nada lindo jugar cada partido pensando en sumar para escaparle al descenso, a veces los nervios juegan una mala pasada. Tuvimos una serie de partidos que nos permitieron alejarnos, pero el torneo es así. Cuando ganas dos o tres partidos te disparas y de lo contrario te vas hundiendo".