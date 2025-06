Los Pumitas ganaron en su debut ante Gales en el Mundial M20.

Este domingo, Los Pumitas lograron una gran remontada sobre Gales y se impusieron 34-27 en el primer partido del Grupo B del Mundial M20. El inicio del partido no fue favorable para el equipo argentino. En los primeros minutos, la amarilla a Pascal Senillosa y un try-penal por intentar interceptar un pase rival pusieron a Los Pumitas en una difícil situación. Sin embargo, supieron levantarse con su principal arma, el line-maul. Con un sólido avance en el maul, Tadeo Ledesma Arocena apoyó el primer try para igualar el marcador.

La indisciplina volvió a complicar a Los Pumitas: una tarjeta amarilla para Agustín García Campos dejó a Argentina con un hombre menos por 10 minutos, y Gales aprovechó esa ventaja. Con un penal de Harri Ford y los tries de Steffan Emanuel y Evan Minto, los galeses sacaron ventaja, 24-19 al final del primer tiempo. A pesar del golpe recibido, Los Pumitas no perdieron la calma. En la segunda mitad, Argentina salió con más determinación. Rapetti volvió a aparecer, apoyando un try para empatar el partido.

Remontada histórica de Los Pumitas sobre Gales

A medida que el partido avanzaba, la tensión crecía. En una jugada clave, Los Pumitas tuvieron un scrum en 5 metros a falta de 15 minutos, pero una sanción polémica les impidió aprovechar esa oportunidad. No obstante, la suerte les sonrió en el cierre del partido. Gales tuvo la posibilidad de quedarse con la victoria, pero Harri Wilde falló un penal fácil frente a los palos, y poco después, un try de Louie Trevett fue anulado tras revisión del TMO. Con la suerte de su lado, Los Pumitas no desaprovecharon la oportunidad. A tan solo tres minutos del final, un gran movimiento colectivo permitió a García Campos apoyar el try de la victoria, sellando un 34-27.

Los demás encuentros

En el Grupo A, Inglaterra arrancó con fuerza, derrotando a Escocia 56-19. El conjunto escocés comenzó bien, incluso se puso 12-3 arriba con un try-penal y un try de Cowan. Sin embargo, los ingleses ajustaron rápidamente y respondieron con cinco tries en el primer tiempo, incluidos dos de Bracken y James. El ritmo bajó en la segunda mitad, pero Escocia no pudo dar vuelta el marcador, y con una roja a Timmins, las cosas se complicaron aún más para el equipo de la Rosa. En otro partido del mismo grupo, Sudáfrica dio una lección sobre Australia, aplastando a los Wallabies 73-17. Con un gran desempeño de su pack de forwards, los Baby Boks tomaron control del partido desde los primeros minutos. En el primer tiempo, ya estaban 33-5 arriba, y en el complemento, extendieron la ventaja con otros seis tries. Australia intentó responder, pero el dominio sudafricano fue total y absoluto.

En el Grupo B, Francia mostró su superioridad frente a España con una victoria clara por 49-11. Después de un penal inicial de Gonzalo Otamendi para los Leones, los franceses respondieron con tries de Baret, Britz y Sanson, y se fueron al descanso con un 21-6 a su favor. En la segunda mitad, Francia dominó aún más y logró cinco conquistas más. España, pese al esfuerzo, no pudo contener el ímpetu francés.

En el Grupo C, Irlanda logró una victoria muy disputada sobre Georgia, imponiéndose 35-28. Tras un primer tiempo ajustado, los irlandeses lograron despegarse en el complemento con tres tries, incluyendo uno de Paidi Farrell. Aunque Georgia luchó con su potente pack de forwards, Irlanda manejó bien el final del encuentro para asegurarse el triunfo. En otro partido muy cerrado del mismo grupo, Nueva Zelanda consiguió una victoria importante en tierras italianas, ganando 14-5. A pesar de que los neozelandeses eran los favoritos, Italia no se dejó dominar y mostró una gran disposición defensiva. Además, los europeos manejaron bien sus variantes ofensivas. Los tries para Nueva Zelanda fueron apoyados por Manumaua Letiu y Dylan Pledger, mientras que Niccolò Beni anotó para Italia.