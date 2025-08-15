Con la posibilidad de darles rodaje en el duelo ante Godoy Cruz de este domingo, Gallardo espera poder contar con cuatro futbolistas que dejan lesiones.

La visita de River a Asunción dejó tantas preocupaciones como certezas. Por un lado, el muy mal primer tiempo que lo tuvo contra la cornisa ante Libertad no se puede repetir; y por otro, el lavado de cara en el segundo tiempo, con los tres cambios que dispuso Marcelo Gallardo en el entretiempo y que marcan el camino a seguir para la revancha. Sin embargo, de cara al próximo jueves, la mejor noticia para el Muñeco sería poder contar con cuatro de los futbolistas que vienen de sendas lesiones.

El primero de ellos es Sebastián Driussi . Casi dos meses después del esguince de tobillo severo que sufrió ante Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes, el delantero ingresó por Miguel Ángel Borja y completó unos buenos 45 minutos , sobre todo porque se lo vio entero físicamente. Es probable que sume más rodaje ante Godoy Cruz, para llegar al duelo de Copa más afilado.

El segundo es Juan Carlos Portillo. El polifuncional de 25 años que acaba de llegar desde Talleres de Córdoba dejó atrás la tendinitis en uno de sus cuádriceps y en Paraguay estuvo entre los suplentes por primera vez. Su presencia fue solo por precaución, ante la falta de variantes en la zaga. Finalmente, no fue necesario su ingreso y Gallardo mantendrá el plan original: que debute este domingo frente al Tombay llegue al 100% al partido ante el Gumarelo.

Salvo algún contratiempo inesperado, estos dos futbolistas estarán en el choque decisivo en el Más Monumental. De hecho, lo más probable es que Driussi sea titular, sobre todo luego de otra noche para el olvido del Colibrí, que dejó la cancha en el entretiempo.

Gallardo quiere recuperar a cuatro jugadores

River gallardo 1 Los cuatro jugadores que busca recuperar Gallardo en River para la revancha con Libertad

Los otros dos nombres dependen de la evolución que muestren en estos días. Con una lesión similar (esguince del ligamento colateral medial de una de sus rodillas) sufrida con apenas dos días de diferencia, Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta están con los plazos justos para volver el domingo por la quinta fecha del Torneo Clausura. Si están bien, podrían sumar algunos minutos desde el banco de suplentes.

En apenas dos partidos y un ratito, el delantero se convirtió en una pieza clave del ataque millonario. Su empuje, su fuerza y su movilidad son esenciales para la magra actualidad goleadora del equipo (lleva tres partidos sin marcar entre torneo y Copa) y por eso la idea es que pueda volver a ser titular al momento de la revancha ante Libertad.

El caso del Chino es diferente. Sin una regularidad que lo haya convertido en indispensable, por ahora es el dueño del puesto de primer marcador central, sobre todo después de la grave lesión de Germán Pezzella. Con Sebastián Boselli como alternativa, el ex-Fiorentina podría volver a jugar frente al Tomba y, si todo sale bien, ser titular el próximo jueves en el Monumental.