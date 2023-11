Leonel Pernía sumó un nuevo título de campeón

El Top 10 de la Clase 3 del TN se completó con Roberto Luna (Peugeot 408), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), Alfonso Domenech (Fiat Tipo), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Julián Santero (Toyota Corolla), Ever Franetovich (Ford Focus) y José Manuel Urcera (Ford Focus). El crespense Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) terminó 23°.

La carrera fue dominada, de punta a punta, por Facundo Chapur, seguido siempre de cerca por su compañero de equipo Gastón Iansa, y así terminaron haciendo el 1-2 para Ford.

En "otra" carrera, la que definía el título, la protagonizaron Pernía y José Manuel Urcera, tercero y cuarto en las posiciones, hasta dos vueltas del final donde el rionegrino se retrasó y le dejó libre el camino al tandilense quien ganó la primera carrera de la temporada y después, a pura estrategia, se mantuvo siempre en la lucha por el título, halago que consiguió en la competencia de cierre de la temporada.

“En este momento me acuerdo de mi señora, que hoy cumple años y que tanto me ayudó para que yo pueda correr. Dejé la vida durante todo el año y recibí críticas de todos lados, pero los resultados demostraron que no estábamos equivocados con la estrategia. Es el primer auto de mi propiedad y le pongo el ‘1’… Fue clave la confiabilidad, que fue la que nos faltó otros años”, indicó el Tanito en Campeones.

En Clase 2, el piloto de Río Gallegos, Thiago Martínez (Fiesta Kinetic) se adjudicó la carrera final y se consagró como nuevo campeón. El podio rionegrino lo completaron el mendocino Gonzalo Antolín (Peugeot 208) y el debutante Felipe Martini (VW Trend). Los concordienses Matías Chas (Nissan March) y Gabriel Scordia (Fiesta Kinetic) terminaron 24° y 29°, respectivamente. El paranaense Fabio Grinovero (Toyota Etios) abandonó.