Las Kamikazes llegan a la capital entrerriana

El selectivo Femenino de beach handbol que se colgó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 llegan a Paraná para disputar el certamen que organiza la Sociedad Unión Árabe el fin de semana en el balneario del Thompson, y donde las chicas formarán parte de la cita en la previa a la IV edición de los Juegos Sudamericanos de Playa que se disputarán en Rosario del 14 al 23 de marzo.

Martín Liubici y Dino Catena, parte de la organización del certamen que se jugará desde este viernes y hasta el domingo en la capital entrerriana, visitaron la Redacción de UNO para dar a conocer los detalles del campeonato y lo que se espera para el fin de semana, que contará con muchas actividades en la zona de balneario. "Es una linda iniciativa, será nuestra segunda edición y es un reto hermoso para todos nosotros. Vamos a contar con las chicas de la Selección y es un plus para el evento. Ellas serán el centro de atención en las tres jornadas", comentó Catena.

Por otro lado, no todo será deporte en el balneario, además Leticia Brunati tendrá dos jornadas, viernes y sábado, con clínicas de 40 minutos para todos los paranaenses y deportistas. "Vamos a tener distintas actividades. Es muy lindo disfrutar de nuestra ciudad con el deporte. En paralelo a nuestro torneo también se dará una actividad acuática", expresó Liubici.

La apertura de la Copa Ciudad de Paraná contará con una exhibición de Las Kamikazes, que llegará a la ciudad en la noche de este jueves. "Las chicas que se quedaron con el oro en los Juegos de la Juventud junto a parte del plantel mayor darán una muestra como apertura del evento", comentaron los organizadores.

Las chicas del seleccionado argentino lo tomarán como una preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Sudamericanos de Playa que se disputarán en la tercera semana de marzo en la ciudad de Rosario.

Parte de la organización del torneo dio a conocer detalles de una disciplina que ha crecido en los últimos años. "Es un deporte que se fue ganando su lugar. En la arena la pelota no pica y se sanciona si la pelota no se levanta del piso. No hay mucho bote, hay muchas reglas que se modifican. Es una disciplina que tiene mucho Fair Play y muy dinámico", agregó Catena.

En cuanto a los participantes, son equipos de la región que se sumaron a la iniciativa y que sueñan con mantener en pie el certamen en la capital entrerriana. Durante la jornada del sábado, que comenzará a las 9, se jugarán más de 25 partidos y la definición será el domingo.

Durante los días de competencia los organizadores armaron una grilla de actividades por fuera del Beach Handball. "Serán dos días inolvidables de actividades e invitamos a todos a sumarse a la iniciativa. Estaremos acompañados por música donde actuarán distintas bandas y realizaremos sorteos con las personas que estén presentes durante la jornada. Además contaremos con una cantina a cargo de toda la Sociedad Unión Árabe".

Junto a la actividad que se realizará en la zona de playa también estará en el río Paraná el Campeonato Argentino de wakeboard. "Son dos eventos muy importantes y que tendrán a toda la ciudad con la mira puesta en la zona. Vamos a disfrutar de los días", comentó Catena.





Con el apoyo del municipio





La Copa Ciudad de Paraná cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la ciudad: "Nosotros aportamos nuestro granito de arena a la Sociedad Unión Árabe que organiza el evento. El lugar es lo más importante, además bajamos luz y cedemos una tribuna para los espectadores", expresó Marcelo Faggi.