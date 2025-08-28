Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Tucumán

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Mateo Briseño, jugador de la categoría 2009 de Atlético Tucumán, murió tras luchar contra una dura enfermedad.

28 de agosto 2025 · 17:43hs
La muerte de Mateo Briseño conmocionó al ambiente de Atlético Tucumán.

La muerte de Mateo Briseño conmocionó al ambiente de Atlético Tucumán.

El fútbol argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Mateo Briseño, futbolista de 15 años que formaba parte de las divisiones juveniles de Atlético Tucumán. La noticia fue confirmada por la institución mediante un comunicado oficial, que rápidamente generó una catarata de mensajes de apoyo y condolencias desde distintos sectores de la comunidad deportiva.

Briseño, nacido en 2009, jugaba como lateral izquierdo y había hecho toda su formación en el club, desde la escuelita hasta el equipo que participa en la Liga local, conocido como el bloque azul. Al joven le habían diagnosticado una enfermedad en los últimos meses, la cual el Decano no detalló, y que lamentablemente no pudo superar.

El comunicado de Atlético Tucumán

La repercusión de su fallecimiento traspasó los colores. San Martín de Tucumán, clásico rival, también expresó su solidaridad con la familia del jugador y la institución albiceleste. “Desde el Club A. San Martín lamentamos profundamente el fallecimiento de Mateo Briseño. Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento”, escribió en sus redes.

