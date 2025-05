La paranaense Lucía Clembosky alcanzó el podio en el Campeonato Sudamericano de Surf

Destacada actuación de la paranaense en Perú

El tercer puesto de la entrerriana no solo resalta su habilidad técnica y adaptabilidad, sino también su capacidad para mantenerse enfocada bajo presión, compitiendo contra algunas de las mejores atletas de Sudamérica. Además, su resultado fue fundamental para el desempeño del equipo argentino, reflejando la importancia de la colaboración y el trabajo en conjunto.

Con la mirada puesta en el futuro, la joven se prepara para su próximo gran desafío: la Copa América de SUP (Stand Up Paddle) en Colombia. Este campeonato, que se celebrará entre el lunes 28 de julio y el sábado 9 de agosto, representa una nueva oportunidad para la deportista de seguir creciendo en el circuito internacional.

En cuanto a su futuro profesional, está buscando patrocinadores que le brinden apoyo para seguir desarrollando su carrera. La obtención de un respaldo sería clave para su participación en más competencias internacionales y para poder afrontar los costos asociados a su preparación y viajes.

Lucía Clembosky habló con Diario UNO tras su reciente podio

Lucía habló con UNO sobre este logro, destacando la importancia del entrenamiento previo, el trabajo en equipo y la necesidad de mayor apoyo para los deportistas que, como ella, entrenan lejos del mar.

—¿Cómo te sentís luego de haber logrado el tercer puesto en el Campeonato Sudamericano de Surf?

—Me siento muy contenta de haber alcanzado el tercer puesto en el Campeonato Sudamericano, especialmente en una disciplina que, para ser sincera, no es mi punto fuerte. Soy de Paraná y no tengo la posibilidad de entrenar en el mar con regularidad. Sin embargo, esta vez tuve la oportunidad de llegar con anticipación al lugar de la competencia y entrenar varios días, junto a mi entrenadora. Esto marcó una gran diferencia en mi preparación. Pudimos hacer entrenamientos de mucha calidad, lo que me permitió llegar mejor preparada y con más confianza. Aunque al principio veía el podio como algo lejano, finalmente pude alcanzarlo y fue una sensación increíble. Además, el hecho de haber aportado puntos para la Selección Argentina fue aún más gratificante. Cada medalla era importante y me siento muy feliz de haber contribuido al resultado del equipo.

—¿Hubo algún momento en la competencia en el que sentiste que todo estaba fluyendo y que la medalla estaba al alcance?

—En competencias como esta, las posiciones pueden cambiar en un instante. Podés estar liderando y, en el segundo siguiente, todo puede dar un giro por una caída o por no tomar la ola adecuada. Hubo momentos en los que me sentí muy bien, y otros en los que caí varias veces, lo que generaba incertidumbre y algo de presión. Mantenerme entre las primeras posiciones era un desafío constante, porque no sabía cómo iban las demás competidoras. Sin embargo, me mantuve concentrada y pude sostenerme dentro del podio. Al llegar al tramo final, vi que las chicas detrás de mí estaban bastante alejadas y eso me dio tranquilidad. Sabía que si terminaba la carrera de forma prolija, sin caídas graves, tendría el tercer puesto asegurado. Así fue, logré mantener esa diferencia y cerrar la competencia con un buen resultado.

—A pesar de las limitadas condiciones para practicar en la ciudad, ¿sentís que ha aumentado el apoyo hacia los deportistas locales o aún falta más respaldo para seguir desarrollando esta disciplina?

—El apoyo ha mejorado un poco, aunque aún falta mucho para llegar a un respaldo sólido para los deportistas locales. Una de las mejoras más importantes es que ahora tenemos una entrenadora a cargo del seleccionado argentino, algo que antes no teníamos. Ella organiza los entrenamientos grupales y las competiciones de forma más estructurada, lo que ha sido muy beneficioso para todos. Sin embargo, en cuanto al apoyo económico, aún estamos lejos de tener el respaldo necesario. No contamos con financiamiento para entrenamientos ni para asistir a competiciones internacionales, lo que limita mucho el desarrollo de los deportistas. Este es un aspecto clave que necesitamos mejorar para poder seguir creciendo y competir de igual a igual con otros países. Ojalá en el futuro se logren cambios que nos permitan tener un apoyo real para nuestra preparación.

—¿La Copa América de SUP en Colombia es tu siguiente gran objetivo?

—Así es, la Copa América de SUP se disputará entre fines de julio y principios de agosto. Es una competencia muy importante para mí, por eso me estoy preparando con mucho enfoque, ya que es un campeonato físicamente exigente. Las pruebas son intensas, con varias carreras en pocos días, lo que requiere estar al máximo tanto en lo físico como en lo mental. Estoy entrenando a fondo para llegar en la mejor forma posible. Además, tengo planeado participar en más competencias internacionales este año, incluso alguna cita mundialista a fin de año.