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La Liga Paranaense tuvo acción este lunes

Esta jornada se jugaron los partidos que se habían suspendido el sábado por la lluvia, correspondientes a la quinta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense.

12 de octubre 2026 · 21:17hs
Oro Verde goleó a Los Toritos en el certamen de la Liga Paranaense.

Oro Verde goleó a Los Toritos en el certamen de la Liga Paranaense.

Este lubes se disputaron algunos de los partidos que habían sido suspendidos el sábado, como consecuencia de las lluvias, correspondientes a la quinta fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Este capítulo continuará el martes y finalizará el miércoles.

Los resultados fueron los siguientes:

Sábado

Club VF 5-0 Palermo

Lunes

Los Toritos 1-6 Oro Verde

Peñarol 6-2 Camioneros

Instituto 0-3 Neuquén

Sportivo Urquiza 6-2 San Benito

Martes

A las 16 (Sub 20 a las 14): Atlético Paraná-Universitario.

Miércoles

A las 16 (Sub 20 a las 14): Formación Independiente-Don Bosco (en Los Toritos) y Ciclón del Sur-Belgrano (en Peñarol); a las 17 (Sub 20 a las 15), Instituto-Neuquen.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Por otra parte, también se jugó la fecha 12 del Torneo Clausura de fútbol femenino de la LPF. Los resultados fueron: Club VF 7-0 Belgrano, Camioneros 0-1 Oro Verde, Neuquen 3-0 Atlético Paraná y San Benito Paraná 2-1 Arenas FC. Esta fechadó libre el Club San Benito.

Las posiciones son: San Benito Paraná 27 puntos, Club VF 24, Neuquen 20, Arenas FC 17, Atlético Paraná 14, San Benito 11, Camioneros 10, Oro Verde 6 y Belgrano 3.

Liga Paranaense Supercopa Oro Verde Sportivo Urquiza
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