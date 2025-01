El equipo gremial comenzó de gran manera su estadía en la Segunda División ya que en el primer partido derrotó 3-0 a Libertad de San Jerónimo con parciales de 25-23, 25-19 y 25-22. Este domingo barrió a San Martín de Porres, también con un 3-0 a su favor detallado de la siguiente manera: 25-18, 25-16 y 25-21 y este lunes vapuleó a Ateneo de Catamarca 3-0 con parciales de 25-17, 25-18 y 25-17. Así las cosas, los sanjuaninos lideran la Zona A con 9 puntos.

Junior, el histórico que anda por Paraná

Junior Sousa 1.jpg Junior, un histórico del vóleibol nacional, llegó a Paraná con los colores de UPCN. UNOER/ Alan Barbosa

— Otro torneo más defendiendo los colores de UPCN, ¿sensaciones de ello?

—Estoy muy contento porque esta es mi novena temporada y para mí es siempre un placer defender estos colores. Además del club, la ciudad es mi casa. Yo represento el mejor equipo del país y eso siempre tiene que ser motivo de orgullo.

— Es tu tercer ciclo en el club, ¿UPCN es parte de tu familia?

—Sí, es mi familia. UPCN siempre se ha caracterizado por abarcar una gran cantidad de jugadores con sus familias, sus hijos. Siempre me han tratado así y por lejos en cuanto a lo humano, es el mejor equipo que he trabajado.

— ¿Por qué decidiste quedarte en San Juan?

—Decidí quedarme la primera vez que vine, en 2009. Jugué por cinco años y durante ese tiempo me gustó mucho la ciudad, como se vive en San Juan, la calidad de vida excelente y la gente que siempre me ha tratado muy bien. Yo era muy chico cuando llegué y siento que le agarré mucho cariño a la gente, por eso decidí quedarme. Ahora tengo mi familia formada en San Juan así que me van a tener que aguantar hasta que me muera (risas).

— ¿Cuál es el objetivo de esta temporada con el club?

—El objetivo de UPCN siempre ha sido uno. Ganar y ganar. Va más allá de la categoría que estemos jugando, la Segunda, Primera, Tercera, no importa. UPCN siempre tiene que hacer podio y la Medalla de Oro. Sabemos que el recorrido es largo, son muchos partidos, mucho calor. También, somos conscientes que tenemos bastante experiencia para saber que va a ser así, con complejidades. Nosotros tenemos condiciones para salir campeones.

— ¿Qué opinas de la ciudad (Paraná)? Te tocó visitarla en reiteradas ocasiones gracias al vóley.

— Ya conozco. Es la cuarta o quinta vez que vengo. Hace mucho calor, yo me derrito en los partidos. Los dirigentes deberían tener más consideración y comprar un aire (risas). Siempre que vengo acá la paso bien, no solamente en Entre Ríos, sino en todas las provincias que pude ir, la gente siempre me ha tratado fantástico.

— ¿En qué momento de tu carrera te encontrás?

—Mirá, hace unos meses atrás yo estaba más cerca de retirarme porque tenía un emprendimiento en San Juan y UPCN no jugaba. Yo no quería salir de la ciudad porque tengo a mi hijo ahí. De un día para el otro UPCN decidió jugar y Fabián (Armoa) me llamó. Tengo más tiempo con Fabián que con mi papá (risas). Al equipo nunca se le puede decir que no. Volver a entrenar como que me volvió a encender la llama de disfrutar, de vivir, de viajar. Hay Junior para rato. No sé por cuanto tiempo pero seguro que para rato.

— ¿Cómo te sentís al saber que sos un ejemplo para los jóvenes jugadores?

—Lo tomo bien. La verdad que lo disfruto porque después de tanto tiempo yo tuve la suerte también de coincidir con grandes jugadores y ahora me toca ser el más grande del equipo de nuevo y es lindo porque los chicos tienen ganas todos los días. Me hacen renegar también, no lo voy a mentir, pero la verdad que disfruto. Son cosas nuevas en la vida de uno, son experiencias nuevas que como que te animan a seguir.