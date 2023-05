Julio Salvá: "Queremos entrar en la historia del club"

Al momento de responder que debe cambiar el equipo en relación a la última presentación en la Primera Nacional, respondió: "Estamos dolidos y en deuda por lo que estamos haciendo en el torneo doméstico que es el que nos importa realmente. No nos salieron las cosas hasta ahora y la responsabilidad es de todos. Este es otro torneo totalmente distinto donde nos quedan tres partidos. Debemos hacer lo mejor posible para quedar en la historia y darle al club un pase a octavos de final o continuar en Copa Sudamericana que sería muy lindo para todos. Enfrente tendremos a un rival importante, con historia dentro de la competición, que vendrá a buscar asegurarse una clasificación. Tenemos que estar a la altura para evitar eso y quedarnos con los tres puntos en casa", apuntó.

Tras la derrota ante San Telmo el entrenador Walter Otta calificó a Patronato como "equipo bipolar". Salvá no coincidió con la mirada del DT. "No es que seamos un equipo bipolar, sino que los equipos de nuestra categoría juegan distinto. No está costando resolver dentro del campo de juego esas situaciones. En cambio en un torneo internacional como la Copa Libertadores los rivales tienen más jerarquía y resuelvan distintas situaciones de otra forma. Eso nos eleva el estar más atentos y más concentrados porque nos pueden golpear y no parar de hacerlo. Debemos equiparar la carga emotiva y mental para que en el torneo nuestro, que es el más importante, no suframos más derrota como sucedió el fin de semana pasado", recalcó.

Siguiendo esa línea, añadió: "En el torneo local somos candidatos y lo seremos hasta la última fecha. No se me cruza en la cabeza sacarnos esa chapa. La tenemos difícil, los rivales son totalmente distintos a los de la Copa. Las canchas son distintas. No es excusa. Tenemos que mejorar, levantar la cabeza, trabajar duro en la semana, estar focalizados para sacar adelante los resultados y podamos encaminarnos en el torneo local".

Al momento de analizar el encuentro de mañana ante Olimpia, presagió: "Será un partido duro, trabado porqué el rival también propone eso. Cuando los enfrentamos En Paraguay nos costó hacer pie en el primer tiempo. En el segundo con el resultado en contra fuimos a buscarlo. Tuvimos más dominio de balón que ellos. Si bien las situaciones no fueron claras, tuvimos algunas aproximaciones y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. El partido de mañana será muy parecido a ese partido. Tendremos que estar al cien desde lo mental. Ojalá podamos resolverlo dentro del campo de juego y quedarnos con los tres puntos"