Jugadoras del Paraná Campaña levantaron la voz para pedir igualdad de condiciones.

“El año pasado nos dieron la oportunidad de compartir el fixture con el masculino de Primera División los domingos y, la verdad, era lo que queríamos lograr. Pensábamos que este año iba a ser de la misma manera pero no fue así; al contrario, decidieron que juguemos los sábados, mismo día que juegan las categorías infantiles”, rezó el comunicado del Club Atlético Cañadita Central de Seguí.

UNO dialogó con Viviana Schmidt y Roxana Sosa, jugadoras del Tricolor que alzaron la voz en representación de todos los clubes femeninos que disputan el Paraná Campaña. “La primera discordia surgió cuando, desde la liga, informaron que este año no será obligatorio que los clubes tengan equipo femenino (contrario a lo que sucedió en el torneo 2023)”, comenzaron.

“Este año decidieron cambiar y realmente nos perjudicó porque los presidentes y, parte de las comisiones de los clubes, no nos apoyaron para poder continuar trabajando de manera armónica. Nos dejaron nuevamente de lado y la prioridad volvió a ser el masculino. Si bien algunos clubes apoyan, hay otros que no. Y fueron esos presidentes (que no acompañan), justamente, quienes optaron, a través de su voto, que el femenino cambie a los días sábados”, agregaron.

“Cabe remarcar que el año pasado pudimos trabajar de buena manera, teníamos el mismo fixture que el masculino de Primera División, es decir, jugábamos los domingos al igual que ellos y, la verdad, era lo que queríamos lograr, esa igualdad”, recordaron las jugadoras de Cañadita.

En relación a la noticia y el impacto que tuvo en todos los clubes del femenino, las jugadoras contestaron: “Hace tres semanas aproximadamente, se decidió que el femenino pase a jugar los sábados”.

“La noticia no cayó para nada bien debido a que muchas jugadoras son madres y deben hacerse cargo de sus hijos, además de que muchas de ellas trabajan (porque no vivimos del fútbol) y se les va a dificultar llegar al partido los sábados. Por ende, todas o la mayoría de las futbolistas, estamos disconformes porque los domingos era el día ideal para que juguemos, al igual que el fútbol masculino”, repudiaron.

Siguiendo en ese hilo, remarcaron: “Jugar los sábados notablemente nos hace retroceder y lo tomamos como una falta de respeto ya que el año pasado la Primera División del femenino comenzaba abriendo la jornada del domingo, jugando a las 11 de la mañana, antes de las categorías sub 20, sub 17 y Primera División masculino”.

“Era algo enorme que habíamos logrado ya que nunca tuvimos esa chance de jugar todas las divisiones en la misma jornada. Además de que la gente iba temprano para aprovechar el costo de la entrada y disfrutaba de los partidos del femenino y luego se quedaba para los del masculino”, dijeron.

“Por otra parte, al haber sacado la obligatoriedad de que cada club cuente con equipo femenino de Primera División, hace que, la mayoría de los clubes, tomen como prioridad al masculino y a nosotras nos dejen a un costado y nos hagan jugar con las categorías inferiores, sin poseer motivos concretos y entendibles”, aseguraron las jugadoras del Tricolor, en representación de todas las jugadoras de la Primera División femenina.

Además, las entrevistadas hicieron hincapié en las respuestas recibidas por parte del ente regulador del Paraná Campaña. “La última respuesta que obtuvimos, a medio informar, fue que la mayoría de los presidentes de los clubes estuvieron a favor de jugar los sábados”, sentenciaron.

“La presidenta del Club Atlético Hernandarias fue la que presentó la propuesta de jugar los sábados mientras que el presidente de Cañadita Central, Julio Todone, el mismo día, presentó otra propuesta para que la Primera División femenina dispute todos los partidos en la cancha del equipo masculino que quede libre cada domingo”, siguieron y agregaron: “Las propuestas fueron a votación y obtuvo más votos la de jugar los sábados. Es algo que molestó porque después de haber dado la noticia, los encargados de la liga y los presidentes que votaron esa propuesta, se excusaron primero con que los precios eran muy altos y después con que las jornadas eran muy extensas, entre otros factores”.

reclamo femenino Paraná Campaña.jpg Jugadoras del Paraná Campaña levantaron la voz para pedir igualdad de condiciones.

Por último, realizaron un pedido hacia los que están a cargo de cada club participe del Paraná Campaña. “Queremos que los encargados de la Liga revean esta decisión que fue tomada por los presidentes de los clubes que forman parte de dicho torneo”, dijeron.

“Nuestro director técnico nos comentó que la reunión que tuvieron con ellos fue solo para informarles que íbamos a jugar los sábados (sin consultarle a ellos, ni a las jugadoras). Y además, ahora que la decisión está tomada, se tiran la pelota unos a otros, echando culpa de quién fue el encargado de tomar la decisión final”, cerraron Viviana Schmidt y Roxana Sosa, jugadoras del Club Atlético Cañadita Central de Seguí.