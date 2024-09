Josito Di Palma ganó en Concepción del Uruguay

Jannik Sinner impuso su jerarquía y ganó el US Open

Ambos pilotos, en el comienzo de la carrera, tuvieron un toque entre autos que no pasó a mayores, pero que dejó polémicas y a los mismos se los vio disconformes con la situación.

En las últimas vueltas se vio una gran lucha por ver quien se quedaba con el segundo puesto, pero finalmente fue Aldrighetti el que logró separarse de sus perseguidores y mantener la posición.

Luego del triunfo, Di Palma analizó: “Feliz por el funcionamiento del auto. Una carrera friccionada con Matías (Rossi), pero no me dejó el espacio suficiente para doblar y se engancharon las ruedas. Gracias a Dios estamos los dos bien”. Y agregó: “No venía del todo comodo con el auto, pero pudimos ganar y sumar puntos que es lo importante”.

Por su parte, Aldrighetti sostuvo: “No vi nada de la largada, los del lado de adentro salimos mal por la cantidad de aceite que había. Yo estaba más pendiente de Micheloud que lo que pasaba adelante. Casi hago trompo por no llevarme puesto a Josito (Di Palma)”. Además, añadió: “Venía muy mal de la mano, la tenía toda hinchada y me costó mucho. Se me hizo muy larga. Esto es meritorio de todo el equipo”.

Por último, Rossi habló de la polémica largada y el choque con “Josito”: “Hay todo tipo de dudas en el comienzo. La sensación mía es que él se mueve al momento del rojo. Yo largo mejor que y doblo en la curva uno entendiendo que lo había superado. Ahí viene el toque. Es una maniobra para analizar con los comisarios”.

La próxima fecha del campeonato se llevará a cabo el 29 de septiembre, con circuito a confirmar.

La clasificación

Así quedaron las posiciones en la octava fecha del Top Race:

1. Di Palma (Fiat): 32:57,051

2. Aldrighetti (Lexus): +2,231

3. Rossi (Ford): +2,392

4. Micheloud (Fiat): +2,834

5. Felippo (Lexus): +5,378

6. Guerra (Chevrolet): +5,796

7. Morillo (Mercedes): +7,711

8. Gambarte (Lexus): +11,930

9. Bonnin (Ford): +12,918

10. Stang (Fiat): +1 vuelta