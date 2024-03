José Barreto superó la oscuridad y disfruta su gran presente

Barreto se entusiasmó con el desafío que se le presentó en el camino. Los malos pensamientos que a veces aparecen lo llevó a evaluar de rescindir su contrato. “Pensé que me iba a ser difícil jugar”, explicó. Asimismo no bajó los brazos. Recordó todo lo vivido en 2023. Esto lo potenció para trasladar sus aptitudes al terreno de juego. “Es un lindo arranque en lo grupal e individual. Estoy disfrutando del momento”, recalcó José, en diálogo con Ovación.

A inicios del año pasado el entrerriano rescindió su vínculo laboral con Patronato. Armó sus bolsos y se trasladó a Mendoza para sumarse al plantel de Independiente Rivadavia. Este desafío renovó sus ilusiones, pero en un momento la esperanza se desmoronó. En la revisión médica le detectaron un ductus arterioso persistente, una abertura entre los vasos sanguíneos y el corazón.

José Barreto Patronato.jpg José Barreto se formó en Patronato. Debutó en Primera con la camiseta del Rojinegro.

“Me dijeron que no podía jugar más de por vida. Ahí sentí que me cortaron las piernas”, revivió José. “Los momentos que pasé en casa fueron difíciles porque estaba acostumbrado a otra vida, a estar entrenando todos los días, compartir momentos con los compañeros de plantel, tener una vida diferente. Cuando volví a casa toqué fondo”, describió.

En ese escenario el delantero evalúo, con apenas 23 años, cerrar una etapa en su vida. “Pensé en dejar todo porque desde el primer día me dijeron que no podía jugar por un tiempo determinado. Veía que iba a ser muy difícil volver a jugar. Ahí se me vino el mundo abajo”, subrayó.

En esos momentos de oscuridad la familia fue un bastón determinante. “No me dejaron solo. Gracias al apoyo de mi familia no me di por vencido”, resaltó.

Barreto buscó otras miradas profesionales. Realizó interconsultas en Buenos Aires. Se sometió a estudios complementarios. Los resultados fueron alentadores. El escenario se aclaró.

Retornó a Paraná para someterse a una intervención quirúrgica. Tras superar el proceso de rehabilitación se incorporó a Gimnasia de Concepción del Uruguay para competir en el Torneo Federal A.

“Arranqué bien en Gimnasia, la pelee”, aseveró. “Después tuve lesiones lógicas por no haber tenido una pretemporada. Pasé de estar en mi casa haciendo nada a competir en un torneo donde es bastante físico. Eso a la larga de los partidos me trajo la lesión”, amplió.

Luego se trasladó a Corrientes para sumarse a Mandiyú, donde continuó recuperando ritmo de competencia. “Fue una linda experiencia la que viví jugando el Regional. Lamentablemente no logramos conseguir el objetivo, que era ascender, pero me quedo con los buenos momentos y la experiencia que viví”, valoró.

La etapa en el Algodonero lo impulsó a buscar desafíos más ambiciosos. De esa manera arribó en San Telmo, una de las revelaciones del campeonato de la Primera Nacional. El Candombero se ubica en el cuarto escalón de la Zona B, a tres puntos de distancia de Defensores de Belgrano, el líder del sector. Barreto es uno de los responsables de la gran campaña del equipo dirigido por Alfredo Grelak.

“Necesitaba vivir un momento de esta manera, especialmente por todo lo que pasé anteriormente. El 2023 no fue fácil para mi”, recordó. José, quien resaltó el respaldo que recibe desde el primer día de parte del cuerpo técnico. “Necesitaba que confiaran en mi como suceda ahora, y también necesitaba jugar. A esta altura del 2023 estaba en mi casa sin hacer nada y ahora estoy compitiendo en el Nacional y haciendo goles. El equipo está bien en el campeonato. Cambió bastante para bien mi realidad”, agradeció.

Embed El entrerriano José Barreto volvió a decir presente en la red y anotó su tercer gol con la camiseta de San Telmo en solo cuatro partidos, tras el centro de Martín Vallejos. Es el primero que convierte en la Isla Maciel y el que selló el resultado a favor del Candombero. pic.twitter.com/hwWgutMOlu — Club Atlético San Telmo (@PrensaSanTelmo) March 12, 2024

Los inicios de los desafíos generan expectativas. Esta vez los resultados y los goles se presentaron más rápido de lo que esperado. “Me sumé tarde a la pretemporada. De hecho pensé en rescindir porque interpretaba que iba a ser difícil jugar, pero la seguí peleando más allá que me quejaba. El esfuerzo a no rendirme nunca dio resultados. Ahora estoy contento, disfrutando el momento y pensando en lo que viene que es seguir metiéndole. Si se da, seguir haciendo goles y seguir creciendo”, se entusiasmó el Mudo, que en el primer trimestre del año dejó la vara muy alta.

“A veces me pongo a pensar y digo !la puta madre!. Hay que seguir motivándose día a día y seguir superándose. No logré nada todavía. Tengo que ir por más porqué vendrán cosas mejores”, aseguró, con la confianza que adquirió a fuerza de goles.