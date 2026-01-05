Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

Jorge Almirón tuvo su presentación como nuevo director técnico de Rosario Central. El Negro dejó en claro su entusiasmo por esta nueva etapa, se refirió a la expectativa por la Libertadores y evitó referirse a la salida de Ignacio Malcorra.

"Realmente, emocionado. Lo hablaba con el presidente antes de la presentación con los jugadores. Siempre es empezar de cero. Más allá de la experiencia que uno tiene... Tengo muchas expectativas, muchos nervios. Quiero ser parte de la historia. El equipo hizo una buena temporada el año pasado. Ojalá podamos hacer una buena campaña, que podamos representar bien al club. Las veces que he venido a este estadio, se siente mucho la presencia de la gente. Lo tenemos a favor", fue lo primero que dijo el reemplazante de Ariel Holan.

"Trataremos de dar lo mejor. Ojalá tengamos un buen año todos", expresó el exentrenador de Independiente, Lanús, San Lorenzo y Boca, de reciente paso por Colo Colo de Chile (estuvo hasta agosto de 2025). Además, remarcó que fue "importante el interés" los directivos.

Sabía que iba a venir en algún momento", expresó Almirón. Y agregó: "Sé lo que representa este club. Sabía que en algún momento se iba a dar. Los tiempos se dieron y el interés fue genuino. Me dieron muchas ganas de venir".

Almirón aseguró que no piensa modificar mucho la idea de juego del equipo, que viene de finalizar primero en la tabla anual (y ser declarado campeón de Liga por la AFA): “No vamos a tocar demasiado, solamente algunos matices, este equipo hizo una comunión con la gente y no vamos a tocar demasiado”.

Jorge Almirón, la Copa Libertadores e Ignacio Malcorra

Además, se refirió a la participación del equipo en la Libertadores, en medio de la ilusion de los hinchas de una gran presentación en el certamen continental: "Tengo una gran expectativa. Mejor así, que la energía esté positiva, que haya confianza y exigencia. La presencia de Di María es muy importante. Lo ha hecho muy bien. El equipo lo hizo muy bien. Las expectativas son las que son. Hay que asumir las responsabilidades. Estamos muy contentos por eso". El DT fue finalista en dos oportunidades: con Lanús en 2017 (perdió con Gremio) y con Boca en 2023 (ante Fluminense).

El flamante DT también prefirió no profundizar sobre la salida de Ignacio Malcorra, uno de los emblemas del equipo y quien se marchará luego de 3 años en el club tras no llegar a una acuerdo por la renovación del contrato: “Desde que se generó el contacto con los directivos siempre se habló del plantel. Yo tenía entendido que el club le hizo una oferta a los referentes y Nacho estaba ahí. Lo tuve antes en Lanús, lo conozco. Tuvo buenas campañas acá en Central pero es una negociación que está teniendo la dirigencia”.