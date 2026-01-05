Uno Entre Rios | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

"Quiero ser parte de la historia", dijo Jorge Almirón dejando en claro su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en el Canalla, que jugará la Copa Libertadores.

5 de enero 2026 · 21:05hs
Jorge Almirón posa con la camiseta de la Academia rosarina.

Jorge Almirón posa con la camiseta de la Academia rosarina.

Jorge Almirón tuvo su presentación como nuevo director técnico de Rosario Central. El Negro dejó en claro su entusiasmo por esta nueva etapa, se refirió a la expectativa por la Libertadores y evitó referirse a la salida de Ignacio Malcorra.

"Realmente, emocionado. Lo hablaba con el presidente antes de la presentación con los jugadores. Siempre es empezar de cero. Más allá de la experiencia que uno tiene... Tengo muchas expectativas, muchos nervios. Quiero ser parte de la historia. El equipo hizo una buena temporada el año pasado. Ojalá podamos hacer una buena campaña, que podamos representar bien al club. Las veces que he venido a este estadio, se siente mucho la presencia de la gente. Lo tenemos a favor", fue lo primero que dijo el reemplazante de Ariel Holan.

El matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini buscan remontar en el clasificador.

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Días y horarios de los primeros 12 partidos.

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

"Trataremos de dar lo mejor. Ojalá tengamos un buen año todos", expresó el exentrenador de Independiente, Lanús, San Lorenzo y Boca, de reciente paso por Colo Colo de Chile (estuvo hasta agosto de 2025). Además, remarcó que fue "importante el interés" los directivos.

Sabía que iba a venir en algún momento", expresó Almirón. Y agregó: "Sé lo que representa este club. Sabía que en algún momento se iba a dar. Los tiempos se dieron y el interés fue genuino. Me dieron muchas ganas de venir".

Almirón aseguró que no piensa modificar mucho la idea de juego del equipo, que viene de finalizar primero en la tabla anual (y ser declarado campeón de Liga por la AFA): “No vamos a tocar demasiado, solamente algunos matices, este equipo hizo una comunión con la gente y no vamos a tocar demasiado”.

Jorge Almirón, la Copa Libertadores e Ignacio Malcorra

Además, se refirió a la participación del equipo en la Libertadores, en medio de la ilusion de los hinchas de una gran presentación en el certamen continental: "Tengo una gran expectativa. Mejor así, que la energía esté positiva, que haya confianza y exigencia. La presencia de Di María es muy importante. Lo ha hecho muy bien. El equipo lo hizo muy bien. Las expectativas son las que son. Hay que asumir las responsabilidades. Estamos muy contentos por eso". El DT fue finalista en dos oportunidades: con Lanús en 2017 (perdió con Gremio) y con Boca en 2023 (ante Fluminense).

El flamante DT también prefirió no profundizar sobre la salida de Ignacio Malcorra, uno de los emblemas del equipo y quien se marchará luego de 3 años en el club tras no llegar a una acuerdo por la renovación del contrato: “Desde que se generó el contacto con los directivos siempre se habló del plantel. Yo tenía entendido que el club le hizo una oferta a los referentes y Nacho estaba ahí. Lo tuve antes en Lanús, lo conozco. Tuvo buenas campañas acá en Central pero es una negociación que está teniendo la dirigencia”.

Jorge Almirón Rosario Central Copa Libertadores Ignacio Malcorra
Noticias relacionadas
Thiago Tirante, Andrés Molteni, Federico Agustín Gómez, Marco Trungelliti y Guido Andreozzi son los elegidos para la Copa Davis.

Copa Davis: Argentina ya tiene equipo para el debut

Enzo Pérez disputará la Copa Libertadores de América en 2026.

Enzo Pérez es nuevo jugador de Argentinos Juniors

Ruben Amorim dirigió 63 partidos al Manchester United. 

Manchester United despidió a Ruben Amorim

Lisandro Ruiz Moreno fue subcampeón del Torneo Apertura 2025 de la APB.

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

Ver comentarios

Lo último

Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

Ultimo Momento
Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

La entrerriana Emilia Mernes desembarcó en el mercado inmobiliario

La entrerriana Emilia Mernes desembarcó en el mercado inmobiliario

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Policiales
Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Violento hecho en el balneario Municipal de Paraná terminó con un apuñalado

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Concepción del Uruguay: mujer involucrada en acto de vandalismo a un vehículo

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Balance policial de las Fiestas: 70 motos retenidas, siete armas secuestradas y 44 detenidos

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Chajarí: confirmaron la identidad de las víctimas fatales en el despiste e incendio de la Ruta 14

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Un joven fue herido de bala en Colonia Avellaneda

Ovación
Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

Los días y horarios para las primeras 12 fechas del Torneo Apertura

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

El Depro sacó ventajas en el Torneo Regional Amateur

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

Jorge Almirón tuvo su presentación en Rosario Central

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Complicada jornada para los argentinos en el Dakar

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

Lisandro Ruiz Moreno vuelve a Talleres

La provincia
Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná

Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

Puente Rosario-Victoria: desde este martes hay nuevo concesionario y vuelve el peaje

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

VIH: el hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios

Sube el río Uruguay y hay incertidumbre por las playas

Sube el río Uruguay y hay incertidumbre por las playas

Susana Medina: cayeron las denuncias contra la vocal del STJ

Susana Medina: cayeron las denuncias contra la vocal del STJ

Dejanos tu comentario