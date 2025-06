Jonás Jaime: "Paraná merece codearse con los mejores del país"

Estudiantes derrotó a Old Resian en el Parque Urquiza

Paraná formará parte de la Zona B. Compartirá sector junto a Formosa, Mar Chiquita y Libertador San Martín. La Zona A reunirá a Santa Fe, Gualeguaychú, San Rafael y Misiones In-terior. El debut del anfitrión será el lunes a partir de las 20.30 ante Formosa. El martes, al mismo horario, jugará ante el combinado bonaerense. El miércoles cerrará la primera etapa ante San Martín.

Paraná quiere ser profeta en su tierra

“Hicimos un lindo proceso, una linda preparación. Estamos con un poquito de ansiedad de que arranque el torneo. El condimento extra de que se juegue acá y todo lo que eso implica suma. Por este motivo también vamos a concentrar para tratar de estar todos juntos, ultimar y ya enfocamos en lo que va a ser el partido del lunes”, relató Jonás Jaimé, en diálogo con Ovación.

Luego añadió: “La concentración es para ser lo más profesional posible. También trataremos de aislar a los chicos lo más que se pueda y obviamente en la cancha haciéndonos fuertes y aprovechando todo ese apoyo y el cariño de la gente. Particularmente ya me tocó estar en un Nacional de local con el seleccionado femenino hace un par de años y es súper lindo que tengan a sus familias alentándome en la tribuna”.

El respaldo del público es un plus que debe ser bien capitalizado. “Es algo en lo que fuimos haciendo hincapié durante todo el proceso porque, sabemos que es un arma de doble filo. Es algo que puede ser súper productivo, pero también contraproducente en algún punto para algunos jugadores. Se trabajó sobre eso y la elección también pasó un poco por ahí. Fue un proceso durísimo y súper difícil la elección porque fue muy parejo. Había muchas ganas de estar, de todos. Pero bueno, sentimos que estos 15 que elegimos van a estar a la altura en cuanto a la presión de la localía, en cuanto al juego y demás”.

El proceso que inició Jonás Jaime en el seleccionado masculino

Jonás Jaime, junto a su equipo de trabajo, inició los trabajos de preparación para este desafío a fines de marzo con una nómina de 25 salonistas. Con el paso de las semanas fue realizando cortes hasta confeccionar la nómina de 25 interpretes que defenderán el escudo de la Asociación Paranaense de Futbol de Salón.

“Fue durisimo definir la lista y se los iba diciendo también en cada entrenamiento. Hablando con el cuerpo técnico decíamos que teníamos un lindo quilombo porqué había un nivel tremendo, se acercaba la fecha de la la elección final. Fue muy duro, pero siempre tratamos de ser claros con el jugador y darle nuestras justificaciones. Obviamente después también el jugador en entenderla o no, pero creo que la gran mayoría lo ha entendido. Está apoyando a los chicos, está apoyando a sus compañeros y más allá de lo duro de la decisión, se entendió”, detalló.

Para cerrar la nómina el entrenador tuvo en cuenta la personalidad. Nivel técnico y experiencia de sus dirigidos. “”Sabemos que este torneo va a tener de todo. Es un Argentino B, un certamen en el que todos los equipos vienen a querer ascender, se viene a jugar con el cuchillo entre los dientes. Teniendo el aliciente de que jugaremos de local buscamos un combo de jugadores físicamente bien preparados, que estén a la altura emocionalmente y obviamente técnicamente más a las posiciones que nosotros fuimos trabajando con ellos y les fuimos claros desde el primer día lo que buscábamos de cada uno. En base a eso se basó la elección”, explicó el Pitu.

Próxima estación: la elite del futsal argentino.

Jonás Jaime cuenta con un amplio recorrido como entrenador. Dirigió al múltiple campeón La Salle en el ámbito local. Durante varios años estuvo al frente del cuerpo técnico del seleccionado femenino. Se coronó campeón nacional con las chicas. También se calzó el buzo de entrenador del seleccionado nacional femenino. Este desafío es una prueba más de fuego que asume en su carrera.

“Cuando me ofrecieron dirigir al seleccionado masculino me motivó muchísimo. Me tocó descender en 2017 con Paraná. Era otro futsal. Este desafío es muy lindo. Trataremos de ubicar en la selección en el primer plano que es lo que se merece por el trabajo que se viene realizando. Merece codearse con los mejores del país”, concluyó