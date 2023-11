Joel Gassmann arranca su ilusión en Viedma

Como todos quienes llegan a esta instancia, el entrerriano tiene su deseo de llevarse la Copa Mayor del Turismo Nacional Clase 3. “Me gustaría ser campeón de Turismo Nacional dado el esfuerzo que hacemos para estar en cada una de las competencias y llegar a esta realidad que hoy nos tiene como uno de los siete candidatos en la disputa por el título. Logramos el primer objetivo que era ser candidato al campeonato, y mientras exista una mínima oportunidad matemática y deportiva no vamos a resignarnos. Pienso en el trabajo realizado durante todo el año en conjunto con el equipo, mi familia, sponsors y amigos, lo cual me motiva aún más para enfrentar la definición”, reconoció al respecto que llega 5° en el torneo a 52 unidades del líder, Leonel Pernía.

En su recorrido anual, el protagonista vivió distintos momentos deportivos que han influido en esta realidad que lo ubica entre los siete pilotos que disputarán desde este viernes la definición. “Como aspecto positivo destaco los dos objetivos: el primero era llegar con chances deportivas de ganar el campeonato y el otro era ganar carreras. No solamente logramos ganar carreras, sino que lo hicimos en dos ocasiones. A contrapartida, los puntos perdidos a lo largo del año los considero como el saldo negativo de este campeonato; si bien tenemos chances de obtener el título las mismas son reducidas respecto a los rivales siendo que tuvimos un auto que funcionó muy bien durante todo el año”, analizó al respecto quien también reconoció estar a disposición de su compañero de equipo, Jerónimo Teti, toda vez que queden sin efecto las chances del piloto nativo de Crespo en la definición.

“Yo voy por todo dado que no tengo otra opción. Yo tengo que ganar todos los puntos que están en juego; reconozco que tengo pocas posibilidades deportivas, pero mientras las matemáticas me favorezcan en ese punto no desaprovecharé nada. Para el caso que mis chances de salir campeón se acaben antes de la final, haré lo posible para que el campeonato quede en el equipo y sin dudas que ayudaré a mi compañero de equipo Jerónimo Teti. Estoy decidido a hacer todo lo necesario dentro de un marco legal y profesional a fin de ayudar a que el título quede en la Scudería Philagro JT”, cerró.