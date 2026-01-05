Uno Entre Rios | Ovación | Jeremías Ledesma

Jeremías Ledesma dejará River para retornar a Rosario Central

El Millonario cederá a préstamo a Jeremías Ledesma al Canalla. El arquero se coronó campeón de la Copa Argentina con la entidad rosarina.

5 de enero 2026
Jeremías Ledesma dejará River para retornar a Rosario Central

El arquero Jeremías Ledesma dejará de formar parte del plantel de River Plate para transformarse en una de las incorporaciones de Rosario Central. Las negociaciones entre los dirigentes del Millonario y el Canalla están avanzadas para que el cuidapalos sea cedido a préstamo por un año, con obligación de compra.

La gestión, que comenzó en diciembre de 2025, parecía perder intensidad hacia fin de año, remontó estas últimas semanas y los dirigentes de ambos clubes avanzaron lo suficiente para que Ledesma retorne, al menos, al plantel de Central.

El arquero, que debutó con la auriazul y se consagró campeón en 2018 de la Copa Argentina, llegó a River a mediados de 2024 y atajó 7 partidos, tres de los cuales terminó con la valla invicta.

Con este acuerdo, Ledesma volverá a Arroyito y competirá por el puesto con Jorge Broun, que aceptó de palabra la renovación de su contrato y este lunes empezó la pretemporada con el flamante entrenador Jorge Almirón a la cabeza.

El paso por River Plate

En junio de 2024, River sorprendía en el mercado de pases y contrataba a Jeremías Ledesma. Lo llamativo no era por las condiciones que supo demostrar el arquero nacido en Pergamino, sino por la llegada con Franco Armani consolidado hace casi 10 años en el arco Millonario.

Fue un pedido de Martín Demichelis, pero la dirigencia riveplatense despidió al entrenador. El reemplazante, Marcelo Gallardo, dejó en claro que Armani iba a ser titular y así lo demostró.

Fue así como en los 18 meses que Ledesma formó parte del equipo de Nuñez sólo entró al campo de juego en siete oportunidades, dos en este Torneo Clausura, cuatro en la Liga Profesional 2024 (uno con Demichelis en el banco) y uno por Copa Argentina.

En su momento, River logró destrabar la salida del arquero por menos de 5 millones de euros, que era la claúsula de salida que tenía Ledesma en Cádiz. El descenso con el equipo español llevó a concretar una negociación que se cerró en 2.6 millones de euros por la ficha más 500 mil euros por objetivos.

Rosario Central, la entidad que lo formó y en la que se coronó campeón

Jeremías Ledesma debutó en Central un 26 de abril de 2017 con Paolo Montero en el banco de suplentes. Esa noche enfrentó a Cañuelas por los 32avos de Final de la Copa Argentina, en la cancha de Unión de Santa Fe. Fue victoria 1 a 0 y valla invicta para el arquero.

A finales de 2017, Paolo Montero dejó la conducción de Central y tomó la posta Leonardo Fernández, que lo conocía de su paso por la reserva canalla y le dio la confianza para atajar en el primer equipo.

Fue así como en 2018 fue puesto fijo de Central, tanto en el primer semestre como en el segundo, cuando Edgardo Bauza se hizo cargo del equipo. Ese segundo semestre quedará en la historia para Central por la obtención de la Copa Argentina, con Jeremías Ledesma en un gran nivel y atajando al menos un penal en cada definición que su equipo ganó para coronarse campeón.

Los próximos 18 meses, Ledesma sería una pieza clave de Central y sus buenos rendimientos le permitieron el salto a Europa. En total, el arquero disputó 87 partidos y logró 25 arcos en cero.

El siguiente paso sería Cádiz de España donde jugó 138 partidos, cerrando su portería en 43 de ellos. Gracias a su buen arranque en La Liga, Lionel Scaloni lo convocó en octubre de 2020 para la doble fecha FIFA de cara al mundial de Qatar 2022.

