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Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

Se disputó la primera fecha del Apertura del Torneo de Desarrollo. También hubo un encuentro femenino en Paraná.

30 de marzo 2026 · 17:13hs
Capibá superó como visitante a Nogoyá RC en el inicio del Torneo de Desarrollo. 

Prensa Capibá

Capibá superó como visitante a Nogoyá RC en el inicio del Torneo de Desarrollo. 

La ovalada se movió de lado a lado a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, con la disputa de la primera fecha del Apertura del Torneo de Desarrollo que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER).

El campeonato está estructurado en cuatro zonas. En la Zona 1 compiten Los Espinillos de Concordia, Salto Grande de Concordia, Curiyú de Chajarí, Colón RC, CUCU y Vaimaca de Centenario (República Oriental del Uruguay). La Zona 2 está integrada por Central Entrerriano de Gualeguaychú, Carpinchos de Gualeguaychú, Gualeguay Central, Jockey de Gualeguay y Mulitas de Paysandú (ROU). La Zona 3 reune a Capibá de Paraná, Nogoyá RC, Echagüe de Paraná y Tilcara de Paraná. Y la Zona 4 está compuesta por Camatí de Viale, Aurora de Paraná, Unión de Crespo y Libertad de Nogoyá.

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Resultados de la primera fecha del Torneo de Desarrollo

Zona 1

Salto Grande 30-6 Los Espinillos

CUCU 50-0 Curiyú

Colón RC-Vaimaca (reprogramado)

Posiciones: CUCU y Salto Grande 5; Colón RC*, Vaimaca*; Los Espinillos y Curiyú 0

Segunda fecha (12/4): Los Espinillos-Curiyú; CUCU-Colón RC; Vaimaca-Salto Grande

Zona 2

Central Entrerriano 13-21 Carpinchos

Mulitas 29-36 Gualeguay Central

Libre: Jockey

Posiciones: Gualeguay Central 5; Carpinchos 4; Mulitas 2; Central Entrerriano y Jockey 0.

Segunda fecha (12/4): Gualeguay Central-Central Entrerriano; Militas-Jockey (G)

Zona 3

Nogoyá RC 8-28 Capibá

Echagüe 24-38 Tilcara

Posiciones: Tilcara 5; Capibá 4; Echagüe 1; Nogoyá 0

Segunda fecha (12/4): Capibá-Echagüe; Tilcara-Nogoyá RC

Zona 4

Unión 75-14 Libertad

Camatí 41-18 Aurora

Posiciones: Unión y Camatí 5; Aurora y Libertad 0

Segunda fecha (12/4): Camatí-Unión; Libertad-Aurora

Encuentro de rugby femenino en Paraná

rugby femenino

En el campo de deportes del Atlético Echagüe Club se desarrolló un encuentro del Torneo Provincial femenino en su modalidad Ten (10 vs 10). En esta ocasión se cruzaron los clubes de Carpinchos, Mulitas Paysandú y el dueño de casa; con la ausencia de Los Espinillos y Pirañas de Concordia.

Cabe destacar que también se dio inicio al Torneo que jugarán en paralelo estos tres equipos en su modalidad de 12 jugadores.

Además también se realizó una pequeña clínica sobre scrum de la mano de su referente Federico Zarate, quien observó todos los partidos e hizo las correcciones correspondientes en pos del crecimiento de las chicas.

Los resultados de la modalidad Ten fueron:

Echagüe 20-0 Mulitas

Mulitas 37-0 Carpinchos

Carpinchos 0-42 Echagüe (foto)

Modalidad 12:

Echagüe 12-0 Carpincho

Los equipos volverán a verse el domingo 19 de abril en Paysandú, Uruguay.

Torneo de Desarrollo UER Paraná Rugby
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