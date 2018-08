¿Hinchas de Colón en el Grella?

Parece que más de 200 fanáticos de Colón no leyeron el comunicado y se acercaron al estadio Grella, como hinchas neutrales para ubicarse en la tribuna de calle Ayacucho. No lo hicieron en silencio, si no que colgaron bandera y alentaron con cánticos al conjunto santafesino.





Otra vez vuelve a fallar el operativo de seguridad de la policía de Entre Ríos en un acontecimiento nacional. El programa del Sistema Tribuna Segura pasó desapercibido en la primera fecha de la Superliga en la capital entreriana.