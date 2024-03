“La Subcomisión me ofreció el puesto, charló conmigo y me contagió con las ganas que le pusieron. Me transmitieron eso y por eso decidí llegar al club”, comenzó.

“Yo estaba entrenando arqueras en Estudiantes”, agregó y siguió: “Pero me sedujo la cantidad de arqueras que tiene Talleres, tanto en Inferiores como en el plantel superior”.

“Mi idea es conocer otros clubes, otras instituciones y poder compartir con las arqueras. Son parte de mi gremio y a este desafío lo tomo como una experiencia linda”, expresó la paranaense.

En relación al hecho de querer ser parte de otras instituciones e ir conociendo nuevas culturas, Mutio contestó: “Más allá de jugar los mismos torneos en la región, son diferentes clubes, diferentes arqueras, diferentes maneras de vivir el hockey dependiendo la institución”.

“Quiero salir un poco de la zona de confort, de mi club que es Estudiantes. También, desde mi experiencia, brindarles lo mejor a otras chicas de otros clubes”, dijo.

Florencia Mutio 1.jpg Florencia Mutio, encargada de entrenar arqueras en Talleres. UNOER/ Alan Barbosa

A su vez, la experimentada arquera se tomó un tiempo para opinar sobre el puesto en los clubes de Paraná y dejó en claro lo que cambiaría. “Al puesto lo veo bien. En planteles superiores hay arqueras que están hace mucho tiempo. En general, modificaría muchas cosas en las formas de atajar de las arqueras pero al estar hace tanto tiempo terminan eligiendo esa formas. Con las más grandes hay que explotar otras cosas en base a toda esa experiencia vivida”.

“En las categorías inferiores la idea es que incorporen nuevas técnicas y métodos para que cuando lleguen a los planteles superiores estén lo más formadas posible”.

Siguiendo con el hilo de la temprana edad, Florencia Mutio se refirió al puesto: “Tanto a mí, como a las chicas más grandes, nos pasaba que no teníamos entrenadores de arqueros o no se le daba tanta importancia a la hora de brindarle ese espacio necesario al puesto”.

“Hoy, las más chicas en casi todos los clubes tienen esa posibilidad y es algo buenísimo para el puesto. Tienen que aprovecharlo desde temprana edad y así aprender muchas más técnicas que van a ir desarrollando a lo largo del tiempo”, agregó, haciendo referencias a la importancia de un entrenador en el puesto.

“Un espacio particular para las arqueras es algo muy positivo porque he notado en clubes de acá (Paraná) que es muy difícil mantener los arqueros en todas las categorías. Es un puesto. Un solo lugar a ocupar entonces, a veces, es difícil cuando se tiene tres o cuatro arqueros sin alguien que los guíe”, continuó.

Florencia Mutio 2.jpg Las arqueras de las categorías inferiores del Club Talleres. UNOER/ Alan Barbosa

Selección Argentina

La ex jugadora de Las Leonas se refirió al presente del selectivo nacional y la apuesta que tendrán en los Juegos Olímpicos París 2024.

“A las chicas, siempre que puedo, las sigo por la televisión. Tengo contacto con algunas de ellas y les deseo lo mejor”, comenzó.

“Este año son los Juegos Olímpicos así que es un año super importante. Hay muchos desafíos para Las Leonas. Un año espectacular pero, a su vez, duro para las chicas porque se exigen al 100% y entrenan mucho para dejar al deporte lo más alto posible”.

Por último, palpitó lo que será una nueva participación de Las Leonas en los JJ.OO. “Siempre se sueña lo máximo. Y lo máximo es que puedan ganar la medalla de oro”, sentenció.

“De igual manera, meter un podio olímpico es súper importante pero, a la vez, muy difícil de conseguir. En mucho tiempo, solamente una vez nos tocó estar dentro de los tres primeros puestos y uno ahí valora mucho más el sacrificio que se hace. Las chicas, repito, entrenan todos los días y dejan cosas de lado por perseguir este sueño”, cerró.