Favio Grinóvero busca arrancar como terminó.

— ¿Cómo fue el 2022?

— El año pasado fue un año medio difícil. La verdad que no nos fue como esperábamos. Arrancamos un proyecto nuevo dentro de la Clase 3 y nos costó con un auto y equipo nuevo. Arrancamos un proyecto muy lindo, pero no pudimos tener los resultados que queríamos y para las últimas dos carreras empezamos a utilizar un auto más viejo que había dentro del equipo y funcionamos mejor. Cambiamos el Toyota Etios y usamos un Nissan March. Este March se había desocupado en el equipo, lo mejoramos para Concepción del Uruguay y en la última en Olavarría anduvimos muy bien. Fuimos segundo en la serie y en la final venía quinto, pero me terminé yendo afuera. Fue un error mío en la lluvia me pase en un frenaje y me fui a fuera, pero al auto terminó andando bien y encontramos el resultado a lo último.

— Que raro cambiar por un auto más viejo y que funcione.

— Era un auto que había funcionado bien en otro momento. A principios de año lo usó otro piloto y cuando se desocupó lo pedí para probar con ese porque con el otro hicimos cambios, pero no le encontramos la vuelta. Aparecimos a fin de año así que conforme con eso y con la ilusión de arrancar este año donde creemos que podemos funcionar bien.

— ¿Y este año se sigue igual?

— Para este año seguimos igual con el Nissan March de las últimas carreras y con el mismo equipo. Nos costó un poco porque también la categoría está muy difícil y hay muchos pilotos. Hubo promedio de 50 autos todas las carreras y en algunas llegamos a ser 57 autos. La verdad es que está bastante áspera, pero nosotros estamos conformes de poder aparecer a lo último y ahora esperando el inicio de este año para ver si podemos ser protagonista

favio grinovero.JPG

— ¿Hace cuanto estas en el TP?

— Yo en el TP comencé en el 2017 en la Clase 2 y ahí estuve hasta el año 2021 que no corrí todas las carreras tampoco porque terminan do el año vendía el auto para arrancar con un proyecto, pero al final salió este otro en este equipo de la Clase 3. Lo otro quedó ahí.

— ¿Sentís que ya estas adaptado a la divisional?

— Estamos andando bien. Ya hice un montón de experiencia. En la Clase 2 tuvimos la suerte de pelear un campeonato que se nos escapó a lo último, pero lo peleamos hasta las últimas vueltas. Hemos ganado varias carreras y considero que estamos bastante consolidado. Este año costó adaptarse al cambio de clase, pero después anduvimos bastante bien y con buenos parciales.

— ¿Arrancan en Concepción del Uruguay que te dice esto?

— Uno se prepara y ahora en el verano hace el esfuerzo con la ilusión de arrancar y andar lo mejor posible, después hay que ver que pasa porque estamos todos en la misma. Y Concepción es un circuito que me cae bien, que me gusta. Tenemos programado antes de comenzar la temporada ir y hacer una prueba ahí para llegar de la mejor forma al inicio del campeonato”

— ¿La meta es el título?

— Nosotros arrancamos el año y queremos pelear el campeonato. Ojalá podamos tener los resultados que queremos porque se trabaja mucho para eso. Hay que ser protagonista todas las carreras y si logramos eso vamos a llegar al final de año en la pelea.