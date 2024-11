En Concordia se corrió el precoronación

Karting Entrerriano.jpg En Concordia hubo definiciones.

Luego de un sábado particular, con la disputa de dos primeras competencias del fin de semana para la 150 Mayores C, ganadas por Mario Gómez y Cristhian Roca, y de las clasificaciones, el domingo se realizó la novena fecha del año para cada una de las divisionales, con más de 160 karts en pista. Hubo presencia récord de los últimos siete años para la C (53 pilotos en pista), además de la expectativa de tener los primeros consagrados de la temporada.