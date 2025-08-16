Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Adán Bahl y Guillermo Michel estuvieron este viernes en Concordia, con una agenda que incluyó la visita al barrio San Agustín.

Adán Bahl y Guillermo Michel estuvieron este viernes en Concordia, con una agenda que incluyó la visita al barrio San Agustín, en donde charlaron en un garaje con un grupo de vecinos que comentó a los candidatos sus preocupaciones y los principales temas que atraviesan la agenda familiar del día a día.

Tras ese encuentro, Bahl señaló que uno de los problemas más recurrentes que detectan en sus recorridas es «el temor que tiene la gente de perder su trabajo”. Dijo que ante la caída del consumo y de la actividad económica, se hace evidente «la caída de ingresos». Esta situación, sostuvo, podría agravarse porque «no hay motivación para la inversión».

El STJ confirmó la validez la ley que prohíbe oferta de ultraprocesados cerca de las cajas de cobro

La deuda provincial

Fue Michel quien habló sobre el escenario político de la provincia. Ante el inminente cierre de listas de cara a las legislativas de octubre, dijo que Rogelio Frigerio «le entregó la provincia a La Libertad Avanza». «Ahora toma deuda para terminar los dos años de mandato. Que alguien me diga cómo vamos a pagar esa deuda», apuntó.

La agenda incluyó la visita al Club Comunicaciones y reuniones en sedes partidarias barriales. Acompañaron la actividad las candidatas Marianela Marclay, Fabiana Leiva, Daniel Cedro y el excandidato a intendente Ángel Giano.