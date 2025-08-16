Guillermo Michel y Adán Bahl, de recorrida en Concordia

Uno Entre Rios | La Provincia | Adán Bahl

Adán Bahl y Guillermo Michel estuvieron este viernes en Concordia, con una agenda que incluyó la visita al barrio San Agustín.

16 de agosto 2025 · 16:21hs
Adán Bahl y Guillermo Michel estuvieron este viernes en Concordia, con una agenda que incluyó la visita al barrio San Agustín, en donde charlaron en un garaje con un grupo de vecinos que comentó a los candidatos sus preocupaciones y los principales temas que atraviesan la agenda familiar del día a día.

Tras ese encuentro, Bahl señaló que uno de los problemas más recurrentes que detectan en sus recorridas es «el temor que tiene la gente de perder su trabajo”. Dijo que ante la caída del consumo y de la actividad económica, se hace evidente «la caída de ingresos». Esta situación, sostuvo, podría agravarse porque «no hay motivación para la inversión».

