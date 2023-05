El Team Yarará se adueñó de los títulos y los aplausos

“Las peleas no se pierden: se ganan, se empata o se aprende”. Ese es el mensaje que le transmite el entrenador Daniel Bianni a los integrantes del Team Yarará. Los alumnos asimilaron el mensaje desde el primer día. No obstante, al momento de prepararse para asumir cada desafío proyectan su sueño. Cuando llega la hora de subirse al cuadrilátero, buscar cristalizar sus objetivos.

“Las expectativas en los dos torneos fueron diferentes. En el Kamikaze queríamos evaluarnos cómo estábamos porque era nuestra primera competencia después del parate por vacaciones. En ese torneo también protagonizamos una exhibición donde transmitimos un mensaje. Después competimos en el torneo WKN con otras expectativas porque ya sabíamos a dónde estábamos parados y apuntamos a conquistar los dos títulos. Sabíamos que teníamos que dejar todo. Regresamos muy contentos porque los chicos consiguieron los objetivos con triunfos categóricos. Además recibieron el aplauso del público, y cuando eso sucede, el premio es mayor”, relató Bianni en diálogo con Ovación.

El instructor finalizó conforme con los pasos iniciales en 2023. Asimismo remarcó que tienen mucho camino por recorrer y varios aspectos por progresar pensando en el futuro. “La devolución del público y los resultados positivos nos marcan que vamos por buen camino, pero tenemos que seguir mejorando. No podemos creer que estamos en la cima porque estamos lejos de ese lugar. Siempre trabajamos con humildad y tratando de crecer”, recalcó Bianni.

En crecimiento.

Leonardo Rodríguez fue quien aportó más títulos al Yarará Team. “Me fue muy bien en el comienzo de año. En el Torneo Kamikaze gané un título amateur en una pelea a tres round. En ese combate ganó por puntos en fallo unánime. Después protagonicé un Súper 4 semiprofesional. Ahí competí en dos peleas. En la primera gané por nocaut técnico y en la otra por puntos en decisión unánime. Esas peleas me dieron mayor seguridad para seguir entrenando y peleando. Es una gran motivación”, describió.

Leo cuenta con grandes aptitudes. Observa sus condiciones gracias al respaldo de sus compañeros de equipo. “Siempre dudo de mi potencial, pero tengo compañeros y profesores que me motivan a desarrollarme al máximo”, narró Rodríguez, quien tiene muy en claro cuál es su horizonte.

Rodriguez Team Yarará.jpg Leonardo Rodríguez aportó dos títulos al Team Yarará

“Mi meta es seguir sumando peleas. Hasta el momento llevo seis victorias consecutivas. Busco estirar el invicto para mantener la racha en semipro pensando en llegar a profesional. Ese es mi objetivo de acá a fin de año”, apuntó.

Carlos Bernini fue el otro alumno del Team Yarará que aportó un título al equipo entrerriano. Por cuestiones familiares no pudo formar parte de la primera cita de la temporada. En el segundo desafío exhibió su potencial al conquistar el cinturón por la vía rápida antes del minuto de iniciada la pelea.

“No me costó, como sucede habitualmente en cada inicio de año. Si bien cada pelea es diferente y los niveles son diferentes, vamos preparados para cualquier escenario. En este caso definí la pelea en el primer round”, narró.

“Uno siempre piensa que la dificultad puede ser mayor siempre. No subestimo al rival. En este caso llevé la pelea antes del minuto del primer round. Sirvió porque al ser la primera competencia del año vuelva la ansiedad y los nervios en los instantes previos. En la próxima subiré más tranquilo”, añadió.

Bernini Team Yarará.jpg Carlos Bernini comenzó el año en la segunda competencia de la temporada.

No haber formado parte del Torneo Kamikaze le permitió a Bernini prepararse de la mejor manera para el primer combate de 2023. “Cuando el entrenamiento es continuo me permite llegar de la mejor forma. Es fundamental a la hora de pelear. En mi caso tuve que entrenar duro porque tuve que bajar siete kilos para llegar a la pelea. Costó mucho sacrificio, pero eso me dio el impulso para entregar lo máximo”, resaltó.

Revolución.

José Copello y Priscila Moreyra también se subieron al cuadrilátero en representación del equipo paranaense, pero no lo hicieron en busca de un título. Protagonizaron una exhibición mixta en la que transmitieron un claro mensaje: el hombre y la mujer tienen las mismas condiciones deportivas al momento de competir.

“Fue una experiencia enriquecedora”, describió Copello. “Estuvo muy bueno la experiencia del golpe, la presión. Es una sensación única que pasa cuando estás arriba del ring. Si bien era una exhibición entre un hombre contra una mujer teníamos que defendernos de los golpes de la mejor forma, aprender a leer los movimientos y a controlar las emociones. Son un montón de cosas que pasaron”, añadió.

“Fuimos los únicos en subirnos al ring y los únicos que protagonizamos una exhibición. En lo personal me dio muchas ganas de seguir entrenando. Me gustaría competir más adelante, ya sea a fin de año y en 2024”, se entusiasmó Priscila.

“Quizás fue tomado como algo fuera de lo normal, porque más allá del término exhibición, lo que se busca es competir. Una especial de batalla pactada. Asimismo rompimos con una estructura”, sintetizó Copello, quien junto a Moreyra generaron una revolución.