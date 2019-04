El perfil de jugador que busca Boca tras su paso Paraná

Pasó una década de aquel primer torneo en La Capillita. Patronato tenía una modesta cancha y la ambición de hacer pie en el fútbol profesional. Hoy la institución está Primera División desde hace tres años y medio y su segunda casa se muestra rozagante por la presencia de gurises de todo el país y clubes enormes que quieran estar en el ya tradicional torneo para las categorías 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

La Capillita no solo expone un gran nivel de competencia y diversión, sino que además le da posibilidades a los clubes de Paraná y la zona de codearse con grandes clubes como Boca en una experiencia que para muchos pequeños resulta inolvidable. Al mismo tiempo, el Xeneize, pisa tierra con su estructura inmensa con el afán de captar talentos para sumar a su cantera.Entre los cazadores de talentos se encuentra un ídolo de la institución: Roberto Passucci.

El ex-mediocampista que vistiera la camiseta Xeneize entre 1981 y 1986 se mueve libre en cada escenario del país. No tiene a cargo ninguna categoría, pero está un rato en todos lados. Ayer, en la segunda jornada, se lo vio en la mitad de la cancha uno siguiendo atentamente el partido entre Belgrano de Paraná y Colón de Santa Fe. ¿Cómo pueden ver un buen jugador entre tantos y en poco tiempo. Debe ser difícil? Roberto no titubeó y dijo con seguridad: "No, para nada. El buen jugador se ve enseguida y tenemos la suerte de detectarlo porque vivimos de esto, cada vez el ojo está más afinado. Se te puede escapar alguno, pero en general al buen jugador lo detectamos enseguida explicó a UNO el ex jugador campeón con Diego Maradona en 1981.

Passucci explicó cómo es el trabajo que hace la institución una vez que le interesa un jugador que vio en alguna provincia. "Cuando me entusiasma un jugador y tiene las condiciones para verlo en Buenos Aires le tomamos los datos y después lo citamos a un selectivo en Buenos Aires con una fecha determinada.A ese selectivo llegan chicos de todo el pais. Vienen de Córdoba, Chaco, Paraná, Santa Fe y otros lugares, se arman partidos y sobre ese selectivo con todos los entrenadores mirando y con el coordinador y cazadores de talentos,se toman determinaciones. O sea que son filtros tras filtros para que el jugador se sume a la institución", indicó. Ante la consulta sobre qué tipo de características de jugadores busca Boca, aclaró que lo más importante pasa por "la velocidad de resolución". "Siempre se busca un jugador que resuelva rápido la jugada y que tenga una velocidad de salida en los primeros tres pasos, cualquier sea la posición. Porque la velocidad es la que define la jugada, no hay alternativa, lamentablemente para el jugador lento el espacio se ha achicado a cero. Por eso el primer ítem que buscamos es la velocidad con resolución, con manejo de pelota, asistencia y con decisiones bien tomadas", argumentó Passucchi dejando en claro que el jugador moderno está muy lejos de aquel que trasladaba la pelota.





El poder de convencimiento de los equipos grandes genera grandes controversias cada vez que pretenden un jugador. No solo en materia económica por su poder adquisitivo sino además por las vanidades que genera en el entorno familiar. Por eso es inevitable saber cómo se maneja Boca cuando quiere un jugador de Patronato u otro equipo. Según el ídolo de la institución "quedó atrás" aquella negociación con los padres y afirmó que la política de Boca es hablar de club a club. "Boca ha cambiado la política. Cuando a nosotros nos gusta un jugador tenemos la autorización del presidente de anotarlo y después ellos hablan de club a club. Lo que sí se echó por tierra en esos últimos 10 o 12 años, es eso de querer ir a buscar al jugador y al padre. Eso no se hace de ninguna manera. Vamos y hablamos con el club para que haya un acuerdo con el club", indicó. Por otra parte sostuvo que Boca "está muy bien" y mencionó que está "muy ordenado en sus finanzas". A su vez manifestó, como expresión de deseo y casi como una obligación que el club "está a la espera de salir campeón de América para que se acomoden sus cosas en cuanto a lo futbolístico".





"ESTOY IMPRESIONADO". Roberto Passucci contó que es la primera vez que viene al torneo de La Capillita de Paraná y repartió elogios para la organización. "El torneo es muy bueno, la verdad que la organización es impecable y estoy impresionado porque es la primera vez que vengo y es algo fantástico para los chicos, y para nosotros que buscamos valores, mejor aún", declaró el exmediocampista de Platense, Chacarita, Huracán, Unión Deportivo Quito y FC Vevey Sports 05 de Suiza donde terminó su carrera en 1991.