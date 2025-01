El paranaense Martín Gaitán será el entrenador interino de Los Pumas 7

Se dieron novedades importantes en los Pumas 7 ya que el propio Santiago Gómez Cora confirmó que estará de baja por unos días debido a una lesión que le impide caminar con normalidad. Y en un video, confirmó que no estará en Perth.

"No voy a estar en la preparación de Pinamar, ni en el Seven de Perth debido a una lesión. Al regresar de Dubai y Ciudad del Cabo empecé con un dolor en la espalda que terminó en una cirugía. Logramos agarrarla a tiempo y que no sea más severa. En breve voy estaré andando y caminando", dijo el entrenador.

"En mi lugar estará viajando Martín Gaitán, que viene trabajando durante varios años con nosotros, detrás del equipo y muchas veces adentro de la cancha. Tenemos un gran staff que estará viajando y vamos a andar muy bien en la tercera etapa del Circuito Mundial", contó Gómez Cora.

Así como lo confirmó Santi, Los Pumas 7 encararon la pretemporada en Pinamar sin su líder y tampoco lo tendrán en el Seven de Perth. Pero junto a Leonardo Gravano estará Martín Gaitán, un coach con mucha experiencia y presencia en los distintos seleccionados y equipos UAR.