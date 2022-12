El neerlandés Weghorst volvió a hablar de Lionel Messi.

Lionel Messi le lanzó las palabras a Wout Weghorst en la zona mixta luego de eliminar a Países Bajos a través de la definición por penales en los cuartos de final.

Por su parte el neerlandés sostuvo: "Para mí, todos son iguales en un partido. Lucho siempre y lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Pero lo respeto mucho. Es uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre", explicó en diálogo con la televisión turca, según reprodujo la prensa deportiva europea.

El delantero destinatario de esa frase icónica de la "Pulga" este miércoles volvió a jugar para el Besiktas por la Copa de Turquía y anotó un tanto en la victoria por 4 a 2 sobre el Sanliurfas.

Weghorst, de 30 años, fue el autor de los dos goles con los que Países Bajos le empató el partido a la Selección Argentina en cuartos, el último ya en tiempo adicionado.

En aquel momento, Weghorst había dicho: "Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante".