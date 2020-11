El emotivo video para vencer a los All Blacks

Los Pumas 3.jpg Asi fue el festejo de Los Pumas tras la histórica victoria ante los All Blacks

Ante de saltar al campo de juego en Sydney, la sede única donde se realizará este renovado Tres Naciones, que cambió de nombre por la baja de Sudáfrica, la Unión Argentina de Rugby difundió un video en las redes que con el transcurrir del encuentro ante los neozelandeses y con la posterior victoria se transformó en viral en las redes sociales.

EL EMOTIVO VIDEO

https://twitter.com/LucasBeltramo/status/1327542338479157251 Así se entrenaron Los Pumas durante 8 meses de parate para conseguir la victoria más importante de la historia del rugby argentino.



Sencillamente impresionante.pic.twitter.com/vjWE8bUSQz — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) November 14, 2020

“En este tiempo de adversidad, el equipo también se construyó gracias al esfuerzo de cada uno”, fue la frase de cabecera para presentar el trabajo que hizo cada integrante del plantel de Los Pumas en sus casas hasta que se los habilitó a volver a entrenar de cara al comienzo de la competencia. En dichas imágenes se puede ver al hooker Julián Montoya diciendo que se entrenó unos 100 días en su departamento. Asimismo, el pilar Santiago Medrano contó en el video que le pidió ayuda a su papá para practicar el scrum.

El entrenamiento de los Pumas en plena pandemia

Por su parte, en una de las postales más referenciales al tiempo que tuvieron que pasar los atletas confinados por la pandemia, el medio scrum Tomás Cubelli mostró como hizo pasadas en el garage de su domicilio. Otro de los hookers, Santiago Socino, difundió los ejercicios de salida con la pelota para un line que hizo pidiéndole a su padre que se subiera al techo de su casa para trabajar el vuelo del balón.

Más allá de los trabajos particulares, el video de la UAR mostró cómo el staff técnico se comunicó con los jugadores por Zoom durante unos seis meses y lo que fue el regreso con los protocolos de distanciamiento social que habilitó el gobierno argentino para que la selección volviera a entrenarse en el campo. Una vez que llegaron a Australia, tuvieron que mantenerse aislados en sus habitaciones por dos semanas. Todo lo hicieron allí: comer, ejercitarse y dormir hasta que pudieron salir de sus residencias.

“Fuimos capaces de hacer esto y mucho más. Somos capaces de honrar la camiseta de Los Pumas”, fueron las palabras que le pusieron fin a un clip que antecedió a lo que fue una actuación inolvidable del seleccionado argentino ante los All Blacks. Argentina ganó y fue un premio para toda la incansable tarea de un plantel y cuerpo técnico que soñó con este momento.

Leer más>>>Histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks

Uno de los jugadores de los Pumas siendo ayudado por su papá para entrenar el scrum cuando estaba confinado en su casa

“Cuando nos sentamos en la tribuna, antes de que empiece el partido, no me parecía real estar viviendo algo así. Después de todo lo que pasó, estar nuevamente esperando un partido era una locura. Con la pandemia hay cosas que son difíciles de explicar, hubo mucho intangible que se fue juntando y que estuvo reflejado acá. No les ganamos nunca y les vinimos a ganar acá”, fueron las palabras de Mario Ledesma una vez que se consumó el triunfo histórico.

Y casi como un guiño del destino, ese video que revolucionó las redes sociales después de ganarle a los Hombres de Negro, se acopló con las palabras del DT de Los Pumas. “En el rugby argentino se hace un laburo inmenso. Quiero agradecer a todos los que nos apoyan, de alguna forma jugamos por ellos también”.