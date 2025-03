El Club Náutico cosechó un nuevo logro nacional en canotaje

El Club Náutico se ubicó primero (11 doradas y cinco plateadas), seguido por el Club de Regatas La Marina (10 doradas, 11 plateadas y 8 de bronce) y Club Canottieri Italiani (9, 4 y 2). En el cuarto lugar finalizó el Club Regatas Uruguay (5, 10 y 7); 19º culminó el Paraná Rowing Club (1, 1 y 2); 27° se ubicó el Club Regatas de la ciudad de Gualeguaychú (un bronce).

El CNP a pesar de ser una delegación pequeña de nueve integrantes, el esfuerzo colectivo y el trabajo a lo largo de los años han dado sus frutos. La entrenadora, Micaela Maslein, que también compite y sigue trabajando con el equipo, destacó la importancia del compromiso tanto de los chicos como del club.

El próximo torneo oficial será el Campeonato Entrerriano en dos semanas, y algunos ya se preparan para un Selectivo de Maratón en mayo.

Los chicos que compitieron en el Nacional son los que se detallan a continuación: Brunella Pedrotti, Pía Jiménez, Zoe Itria, Bautista Itria, Baltazar Itria, Lara Abud, Francisco Cabrera, Matías Albarracín y Micaela Maslein (entrenadora y competidora).

Justamente Micaela Maslein, habló con UNO y dijo: “Es el tercer año consecutivo que nos subimos al podio. En 2023 lo ganamos, el año pasado salimos subcampeones y este año lo volvimos a ganar, así que recontentos”.

Luego comentó: “Del torneo participaron las categorías desde Cadete hasta Seniors, digamos, todas las catego Nosotros fuimos una delegación un poco chica este año, fuimos nueve, así que por eso nos sorprendió un poco el resultado. Es que como que valió más la pena esta vez y volvimos contentos porque éramos una delegación un poco chica y porque lo que suma para el campeonato por equipo son las medallas de oro. Y fuimos el club que más medallas de oro tuvo con 11, así que recontracontentos”.

“Todo esto se da creo que un poco al trabajo que se viene haciendo en el club. Ya hace muchos años que se viene trabajando, pero bueno, va creciendo año a año. Dentro de todo es un deporte que no hace tantísimos años que está acá en la institución. El trabajo de tantos años y de grupos grandes que han pasado se ve reflejado hoy en día en resultados como este. Como ya he dicho, es lindo ver que el esfuerzo que hacen los chicos, el esfuerzo que hace la subcomisión, el club y todo se ve reflejado en resultados como este. Que no siempre pasa, a veces uno se esfuerza mucho y esos resultados no llegan. Así que satisfechos y nos da un envío para seguir laburando de la manera que lo estamos haciendo.

Sobre su doble labor Micaela Maslein comentó: “A nivel club, trabajo y compito. Sí, pero es un proyecto. Sigo siendo la entrenadora de los chicos, pero a la vez compañera de equipo también. Los chicos que compitieron son: Brunella Pedrotti, Pía Jiménez, Zoe Itria, Bautista Itria, Baltazar Itria, Lara Abud, Francisco Cabrera, Matías Albarracín y yo Micaela Maslein”.

Ahora en dos semanas tenemos el Campeonato Entrerriano. La primera fecha arranca para todos, desde las Escuelitas hasta los más grandes. Y ya algunos empiezan a prepararse para el Selectivo de Maratón. Y otros ya arrancamos a trabajar enseguida igual, porque este Selectivo Nacional fue el primero. Y hay otro en mayo que es ranqueable entre los dos para conformar los equipos de trabajo de la Selección Argentina. Así que descansaron el lunes nomás y ya volvimos a arrancar”, dijo la entrenadora.

Micaela Maslein comentó sobre el sumar chicos para el semillero. “Nosotros esta vez fuimos con una delegación chica y sentimos que por ahí el club no tiene tanto lo que es el semillero y nos está costando tener un semillero porque por ahí los otros clubes un poco más fáciles, como es Rowing y demás que los chicos se acerquen al club buscando otro deporte como el básquet, el vóley y la natación ven el canotaje y se prenden pero acá es un club que está un poco más alejado de la ciudad un club que solamente tiene deporte náutico y por ahí la gente cree que la cuota es muy cara y demás y la verdad que nos gustaría invitarlos a que se acerquen a averiguar a la Secretaría del club que es una cuota que es accesible para los chicos, digamos y que se sumen a este deporte, que realmente es un deporte diferente, muy lindo y bueno, queremos sumar más cantidad de chicos así tenemos un grupo más grande, digamos, y más gente haciendo acá canotaje”, comentó la entrenadora y referente del deporte a nivel local y nacional.

Una de las jóvenes promesas del Club Náutico, Pia Jiménez, dijo: “Ya vengo competiendo desde hace unos años para el club. No es el primer título que ganó porque también he ganado otros campeonatos por suerte.

En cuanto a sus comienzos argumentó: “Hace seis que arranqué en el club y a los seis meses que comencé ya estaba compitiendo. Antes de practicar no conocía el club, mi familia no es socia, pero desde que estoy aca viene a ayudar, a cooperar cada vez que hacemos venta acá dentro del club, ya sea para el beneficio del canotaje u otra cosa o también para compartir acá con otras familias, con otros padres”.

“Compito por equipo, en el caso de este argentino mi compañera Brunella Pedrotti, quedamos subcampeona tanto en 1.000 metros como en 500, así que contentos. Ahora tengo la meta de ir al Selectivo de Maratón para ver si puedo conseguir una plaza para el mundial de maratón, que es en Hungría, por eso se vienen muchas cosas juntas”, aseguró la joven promesa.

Pía Jiménez ha competido durante seis años, ganando títulos, incluido uno en 2023. Ella participa con 16 años en la categoría Cadetes y aspira a participar en el Selectivo de Maratón para clasificar al mundial en Hungría.

Entre Ríos entre los mejores

Durante cinco días de intensa competencia, el Lago Municipal de Colón fue escenario del Campeonato Argentino y el selectivo de canotaje. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal, poniendo el broche final a un evento que dejó entusiasmo y colorido en cada una de sus numerosas pruebas. De esa competencia formaron parte delegaciones de la provincia de Entre Ríos y con grandes resultados.