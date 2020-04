El Chino Maidana reveló qué hará con el diente que le sacó Floyd Mayweather

Las dos peleas que tuvieron Floyd Mayweather y Marcos Maidana aún están frescas en la memoria de los espectadores y también de los protagonistas.

El primero en recordar ese momento fue el norteamericano. Desde la cuenta promocional compartieron un video con fragmentos del primer cruce con la frase “They thought they could crack the MayVinci code” (Creyeron que podían romper el código MayVinci), en un juego de palabras con la novela El código Da Vinci.

El Chino recogió el guante y no se achicó en la respuesta. “El mundo del boxeo sabe quién ganó. Si a Floyd Mayweather le quedó alguna duda, el Chino Maidana tiene disponibles febrero y marzo 2021”, escribió en contrapartida.

Lo cierto es que ese primer combate fue sumamente parejo y muchos aún opinan que el ganador debió ser el argentino. La revancha dejó menos dudas y nuevamente se impuso Mayweather.

Este jueves que pasó, Marcos Maidana contó qué es lo que hará con el diente que le sacó al mismísimo Floyd Mayweather en una de sus peleas.

Marcos "El Chino" Maidana contó que va hacer con el diente que le sacó a @FloydMayweather y también que se sigue preparando para volver al boxeo con su mejor nivel.

Después de algunos años alejado de la actividad, Maidana prepara su regreso desde hace meses e incluso tiene pendiente un enfrentamiento con excampeón de kick boxing Acero Cali. La fecha inicial era el 18 de abril y aún no se sabe cuándo se llevará a cabo.