El Chino Maidana habló tras el accidente en una ruta santafesina

El Chino, ex campeón mundial de boxeo en los pesos superligero y welter, brindó detalles del accidente y remarcó que está vivo de milagro. “Estoy vivo. Iba a 200 km/h y agarré al auto. Imaginate que esté vivo es un milagro”, culminó el ex boxeador de 41 años.

chino.mp4

También señaló en otro video donde se lo ve acompañado por agentes de seguridad y con secuelas en su rostro del accidente: "Hola, estoy acá, en el sanatorio Norte de Avellaneda. Estamos con la policía de Campo Hardy. Acá está el hombre que me ayudó y me dio los primeros auxilios. No se llevó nniguna plata. Es mentira que llevaba 250.000 dólares. No tenía guita".

Este miércoles a la mañana, el Sanatorio Norte de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, dio un nuevo parte médico en el que informaba que el Chino Maidana se encontraba fuera de peligro y evolucionando favorablemente de los politraumatismos. “Está en condiciones de pasar a sala general para continuar con su control evolutivo”, informaron desde el hospital.

En la noche del martes 18 de febrero, el primer parte médico indicaba que el ex boxeador de 41 años había ingresado al centro asistencial con diagnóstico de “politraumatismo, traumatismo encéfalo-craneano leve y traumatismo cerrado de tórax”.

El accidente que involucró al ex campeón del mundo ocurrió el martes 18 de febrero alrededor de las 13 horas, cuando Maidana conducía su motocicleta BMW modelo 647-R1300 GS. La colisión involucró a un automóvil Renault Clío RT que circulaba desde un acceso rural con dirección este-oeste.

Maidana quedó tendido al costado de la carretera, siendo atendido de urgencia en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado en ambulancia del servicio 107 al Samco de Florencia para recibir atención especializada. Luego fue derivado al Hospital Regional de Reconquista para una evaluación más acabada. Según se pudo confirmar, sufrió golpes fuertes en la espalda y en uno de sus tobillos, en el que le están realizando estudios, pero está fuera de peligro.

“Tuvo suerte de caer en la zanja, sobre el pasto, que además estaba mojado porque había llovido”, le contaron a este medio cómo el deportista amortiguó el impacto.

Las circunstancias del accidente aún están bajo investigación. Las autoridades ya comenzaron las diligencias necesarias y acudió también personal de la PDI (Policía de Investigaciones) de Las Toscas. La fiscalía correspondiente fue notificada para coordinar las acciones posteriores.

El impacto se dio en el kilómetro 915 de dicha ruta, en una zona de circulación frecuente para vehículos que transitan entre accesos rurales y vías principales. La colisión dejó daños notables en el auto y terminó con Maidana, de 41 años, tendido en la banquina junto a su moto.

La motocicleta en la que viajaba el ex púgil corresponde a un modelo de alta gama. La BMW 647-R1300 GS es conocida por su resistencia y potencia, características que a menudo son preferidas por usuarios que frecuentan caminos largos o con ciertas irregularidades en la superficie.