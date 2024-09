Ecuador le ganó a Perú y pudo festejar el primer triunfo de la era Beccacece

Tras esta octava jornada de las eliminatorias, el combinado ecuatoriano registra con este triunfo 11 puntos, tras haber comenzado con -3 unidades debido a la sanción que le impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el caso Byron Castillo. Para la selección peruana, que venía de haber ganado por 1-2 en sus dos últimos visitas a Quito en eliminatorias, no pudo ni siquiera sumar esta vez y queda en la última posición con 3 puntos.

A la Tri le costó romper el cero y aunque mereció la victoria, tuvo pocas chances. Desde fuera del área probó suerte el debutante John Mercado a los 6 minutos con un remate que se fue por encima del travesaño, mientras que acto seguido fue Kendry Páez quien afinó la puntería entre los tres palos, pero la pelota fue despejado por Pedro Gallese.

El arquero de la Blanquirroja volvió a aparecer nuevamente para bloquear sin problemas un remate de cabeza de Félix Torres a la salida de un córner y, posteriormente, un cabezazo picado de Ángelo Preciado. A Perú le costó enormemente acercarse al área contraria, sin que los delanteros Gianluca Lapadula y Álex Valera pudieran ganarle prácticamente nunca la partida a los férreos Hincapié, Pacho y Torres.

El marcador se abrió finalmente a favor de Ecuador de la mano del histórico Valencia. El delantero del Inter de Brasil remató sin miramiento de cabeza un centro desde la banda derecha de Alan Franco, sin que Gallese lograse esta vez salvar el gol de la selección local.

El tanto de Ecuador no cambió el guión del partido, pues Perú no fue capaz de inquietar a Ecuador, que en cambio buscó con todavía más confianza un segundo que no llegó, y es que sin Valencia en cancha la Tri una vez más tuvo serios problemas para batir el arco rival. La única clara fue la que tuvo la visita fue Lapadula en la última del partido.